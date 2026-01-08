「忘了311大地震」日前首相菅直人罹失智症 醫：不如多談還記得的事！

曾在日本311大地震期間擔任首相的菅直人，被妻子伸子證實罹患失智症，目前生活需要他人協助，且已完全不記得311地震的相關事件。神經內科教授楊淵韓指出，嚴重的阿茲海默症患者確實可能出現記憶受損情況，但家屬可善用患者對陳年往事記憶猶新的特點，鼓勵其多分享過往經歷，這也是一種認知復健方式。日本前首相菅直人。（圖／翻攝NNN）

日本前首相菅直人驚傳罹患失智症，太太表示他已不記得311大地震。（圖／翻攝NNN）

日法共營電視台France10記者及川健二日前前往菅直人家中進行採訪，伸子在訪問中透露，現年79歲的菅直人已罹患失智症，雖然收到許多媒體約訪邀請，但丈夫什麼都不記得了。今年適逢日本311大地震15周年，曾任日本民主黨黨魁的菅直人，當年正是帶領日本度過這場災難的關鍵人物。

高雄醫學大學神經科學研究中心主任楊淵韓接受《中時新聞網》採訪時說明，無論是最常見的阿茲海默症或血管型失智症，患者都可能出現短期與近期記憶受損的狀況。他表示，患者通常是短期記憶先出現問題，例如忘記早上是否服藥，即使經過提醒仍想不起來，隨著病程進展，連15年前發生的事情也可能完全遺忘。

楊淵韓解釋，許多人會疑惑失智症患者為何能記得50年前的陳年往事，反而記不得剛發生過的事。這是因為年輕時腦內海馬迴功能良好，容易將記憶烙印在腦海中，但隨著年齡增長與罹患失智症後，海馬迴功能變差，因此出現近期的事記不住、舊的一直講的現象。

失智症患者的認知與記憶力衰退是持續漸進的過程，家人除了帶患者就醫外，可利用患者長期記憶尚存的優勢，讓患者分享還記得的美好回憶。（示意圖／Pixabay）

楊淵韓強調，失智症患者的認知與記憶力衰退是持續漸進的過程，家人除了帶患者就醫外，可利用患者長期記憶尚存的優勢，讓患者分享還記得的美好回憶。他舉例，像是當兵時得過的勳章、與同袍互動的趣事等，幫助他們重拾自信，這也是一種認知復健，不要一直責怪患者「怎麼又忘了」，這可能導致患者罹患憂鬱症。

根據衛福部網站資料，國內65歲以上長者失智症盛行率約為7.99%，其中女性失智症盛行率為9.36%，高於男性的6.35%。80至84歲及85歲以上盛行率分別為16%及23.23%，顯示年齡越高失智症盛行率也越高。衛福部推估，120年時全台失智患者將超過47萬人。

