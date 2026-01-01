忘帶護照才死心！紅毛城前撞死清潔隊員 惡駕駛一度想飛出國

記者楊忠翰／新北報導

台北市中山清潔隊毛姓隊員騎車行經淡水紅毛城時遭撞身亡。（圖／翻攝畫面）

台北市中山清潔隊毛姓隊員（57歲），1日清晨5時37分騎車行經淡水紅毛城前，突然1部轎車追撞，毛男當場倒地不起，機車還被推行50公尺，警消獲報後趕抵現場，隨即將人送醫救治，經醫師搶救後仍傷重不治；警方調閱監視器畫面追查，循線逮捕24歲嚴姓男子，經醫師抽血檢測，酒測值為0.29毫克，全案訊後依肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

淡水分局表示，今天清晨5時37分，勤務中心接獲通報，指出中正路及真理街口發生車禍；警員趕抵現場時發現，毛男倒臥在地昏迷不醒，機車車體則是嚴重變形，救護人員立刻將人送醫救治；清晨6時45分，毛男經醫師搶救後仍回天乏術。

據了解，毛男為台北市清潔隊員，騎車上班途中遭撞身亡，警方調閱監視器畫面追查，並於新民街某社區尋獲肇事車輛，車頭引擎蓋及保險桿均已毀損，警方通知杜姓女車主到案說明；杜女供稱，車子不是她開的，應該是嚴姓兒子開的，警方嘗試聯絡嚴男，但對方避不見面，遂著手聲請拘票逮人。

據了解，嚴男將休旅車停回自家社區停車場，隨即搭乘Uber前往桃園機場，打算直接飛出國躲避查緝，但他連護照及行李都沒帶，又接到親友的策動電話，最後決定返回派出所說明；嚴男經醫院抽血檢測，酒測值為0.29毫克，毒品唾液快篩則是陰性，全案依公共危險、過失致死及肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

台北市中山清潔隊毛姓隊員遭撞身亡，警方循線逮捕顏姓男子。（圖／翻攝畫面）

