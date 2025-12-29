忘帶鑰匙！她困家門靠「1招」取回 細節讓眾人嚇傻：只有台灣才敢這樣

生活中心／王文承報導

一名妹子返家發現鑰匙放在男友身上，但男友當時正在手搖飲店上班，她靈機一動，改以外送平台點購飲料，並在訂單備註中說明狀況，請男友將鑰匙交給外送員轉送。（圖／資料照）

許多國外遊客都稱讚台灣治安良好，並譽為「人是最美的風景」，也因此讓不少民眾的危機意識逐漸下降，認為身邊的人大多都是好人。就有一名妹子返家時被鎖在門外，才發現鑰匙放在男友身上，但男友當時正在手搖飲店上班，無法離開崗位送鑰匙。情急之下，她靈機一動，改以外送平台點購飲料，並在訂單備註中說明狀況，請男友將鑰匙交給外送員轉送，貼文曝光後，讓不少網友看了直呼「真的很危險」。

她忘帶鑰匙靠1招取回 細節讓眾人嚇傻



一名女網友在社群平台《Threads》發文表示，返家時才發現自己忘了帶鑰匙，回想後才想起鑰匙在男友身上，而對方正在手搖飲店工作，無法抽身幫忙。於是她突發奇想，使用外送平台點飲料，並在訂單備註中詳細說明情況，同時多給了一點小費，希望外送員能協助將鑰匙轉送。

男友將鑰匙交給外送員後，過了一段時間，對方也如期抵達，順利「解救」被困在家門外的原PO。她也感動表示，「這個世上還是好熊貓多啊，謝謝熊貓幫我開門嗚嗚嗚」、「幸運遇到很善良的熊貓，祝他以後一定發大財」。

貼文曝光後，引起網友熱議，不少人認為這是高信任社會才可能發生的事情，「至少這是個聰明又不會讓外送員多跑一趟的辦法」、「台灣這種高度信任的社會，才有辦法這樣做吧」、「如果是你男友的同事接到這張單，看到備註一定覺得很好笑」、「真的是社會信任度極高的地方才會發生的事」、「我之前也看過有人被困在樓頂，請外送幫忙求救的」。

不過，也有不少網友提醒原PO，這樣的做法其實暗藏風險，「萬一路途外送員去打一把鑰匙，他連你家在哪、哪一支是鑰匙都知道了，真的別這麼傻，希望只是我們多慮」、「超危險的！你可以請你男友把鑰匙封在袋子裡，而不是這樣處理，防人之心不可無」、「為什麼不用 Uber 送東西？把鑰匙藏在其他物品裡，也不要直接說是鑰匙，不管對方是不是好人，這個行為本身都很危險」。

