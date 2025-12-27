忘帶鑰匙！她「靈機1招」請陌生人送到家 網嚇瘋：平安就好...

許多人都有忘記帶鑰匙被鎖在家門外的窘境，通常只能花錢請鎖匠處理。不過近日有一名網友分享自己的另類解決方案，不僅成功解圍，也讓這段超展開的經歷在網路上掀起熱議。

許多人都有忘記帶鑰匙被鎖在家門外的窘境，通常只能花錢請鎖匠處理。（示意圖／pixabay）

這名女網友在Threads上分享，自己回到家才驚覺忘了帶鑰匙，而男友當時正在飲料店上班。情急之下，她突發奇想，透過外送平台向男友工作的店家點了一杯飲料，並在訂單備註中詳細說明，希望外送員取餐時能順便向男友拿取鑰匙，再將飲料與鑰匙一併送到她家。

沒想到外送員看到備註後，不僅爽快答應，還順利完成這項「額外任務」，讓女網友相當感動，也特地給予小費表達感謝，並在社群平台上分享這件暖心趣事，直呼「這個世上還是好熊貓多啊！謝謝熊貓幫我開門嗚嗚嗚。」

外送員看到備註後，不僅爽快答應，還順利完成這項「額外任務」。（示意圖／資料照）

貼文曝光後掀起討論，網友紛紛留言，「這是個聰明又不會讓外送員路程多跑的好辦法！」、「台灣這樣高度信任社會才都有辦法這樣做的吧」、「好聰明…但好像又有點危險」、「超聰明的欸」、「夠聰明⋯⋯但是也是剛好遇到好心人，下次還是不要這樣～防不勝防」、「下次請妳男友直接放在妳這張單的飲料袋裡（最好是密封起來或是放空杯密封加水以為真的是飲料），托外送員幫忙鑰匙真的真的很危險，而且當下又只有妳一個女生在家。」

相關話題在PTT論壇引發討論，網友們紛紛分享自身經驗與建議，「鑰匙要放在門口固定的地方」、「改裝指紋電子鎖！我家要不是電子鎖我大概已經被關外面八百次了」、「鑰匙黏在手機背面，因為手機不會忘記」、「出門前默念手機鑰匙錢包」、「我鑰匙是放門邊，最好是開門視線可及的範圍」、「門上貼磁鐵掛鉤很方便」。

許多網友建議出門前默念手機鑰匙錢包。（示意圖／pixabay）

此外，警政署臉書網站NPA署長室過去也曾提醒，忘記帶鑰匙雖然令人焦慮，但處理方式很多，但絕不包含「報警求助」。警方強調，警察並非專業開鎖人員，必要時只會破門處理，且不適用於此類情況。若希望安全又不破壞門鎖，仍建議交由專業鎖匠協助，才是最妥當的作法。

