忘年之交天涯比鄰 驅趕寂寥帶來歡笑

慈濟志工一個月會有兩次，前往新店屈尺老人之家關懷，30年來如一日。農曆春節前，志工20多人，依照慣例前往，分享歡樂，笑聲滿滿。

古箏悅耳的琴音，搭配志工唱的老歌，將屈尺老人之家的長輩們，一下子帶回了年輕的時代，楊又禎以自己的音樂專長，服務長輩近20年，兩個月前雖騎車不慎，傷了左手，仍堅持來付出。

志工 楊又禎：「音樂能夠，可以安定人心，我覺得我是用這一雙手，在跟人群結合(結緣)，然後在膚慰阿公阿媽，在(台北)慈院裡面 ，我是在安定所有會眾的心，我相信菩薩會給我一個機會，讓我的手自然修復。」

廣告 廣告

30年來，慈濟固定每個月兩次的拜訪，讓這群長輩不覺得孤單，在電子公司工作的林峻屹，半年前跟著母親一起來當志工，沒想到這樣的善行就堅持做下來了。

志工 林峻屹：「可能平常上班，面對這些，(職場)勾心鬥角的事情，有時候要過來這邊，短暫讓腦袋放空一下，我不確定這算不算做善事，但我覺得至少看到大家，有些笑容，或是感到些滿足，我覺得那就OK了。」

這次的志工身影中，還有陌生的臉孔，他是慈濟志工曾銀寬的外國友人，來自加勒比海島國，趁著這次到台灣旅行，也積極參與志工活動。

志工 布魯斯：「老人家曾經為國家服務，我們有責任回報他們的付出，幫助他們重拾快樂，讓他們感覺到(對社會)還是重要的。」

慈濟志工 曾銀寬：「20幾年前，(布魯斯)來過台灣一次，受邀 近一年來，我會常常提起慈濟，然後他願意來的時候，我當然就歡迎他來(當志工)，所以這一次他來，其實我心裡，有一個願，希望他把慈濟的種子，帶回到他的國家(千里達)。」

志工透過長期的陪伴，跟老人之家的長輩，建立深厚的「忘年之交」情感，也為生活較為封閉的他們帶來溫暖與歡樂。

更多 大愛新聞 報導：

延續鏟子超人熱情 防災士守護社區

0202歷史今天 印尼金光集團創辦人黃奕聰辭世安葬

