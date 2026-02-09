忘年之交為錢反目！高鐵左營站外爆搶案 警圍捕追回現金240萬和BMW

埋伏警車成功將嫌犯壓制到案，並於車內全數追回被帶走的240萬元現金。（翻攝畫面）

高雄市左營區今（9日）中午發生驚險搶案，1名72歲的游姓男子與30歲的傅姓友人相約車站外碰面，不料雙方竟因240萬元的現金借貸細節爆發激烈口角。傅男一氣之下，不僅將裝有現金的袋子強行奪走，更駕駛游男先前無償借予的白色BMW轎車加速逃離現場。警方獲報後立即組成專案小組，發揮強大偵查能量，在案發不到3小時內，成功於左營區匝道口攔截捕獲嫌犯。

據了解，這起案件起因於一段長達數年的「忘年之交」。游姓被害人向警方表示，他與傅嫌熟識多年，早在去年5月便大方將愛車BMW無償出借給對方代步。今日雙方約定碰面，本是為了處理車輛歸還事宜，同時游男也基於情誼打算再加碼借給傅嫌240萬元現金。然而，就在雙方於站前北路清點現鈔時，疑似因金錢分配細節談不攏而產生摩擦，傅男隨後竟當眾奪走現金袋並奪車離去。

疑似因金錢分配細節談不攏而產生摩擦，傅男隨後竟當眾奪走現金袋並奪車離去。（翻攝畫面）

左營分局於中午12時許接獲報案，立即啟動「以車追人」的攔截圍捕機制，並同步調閱監視器鎖定犯嫌行蹤。儘管傅男在逃逸期間曾向警方聯繫表示將自行投案，但專案小組不敢大意，持續監控其動向。下午2時50分許，當傅男駕車自國道10號下交流道，行經翠華路與大中路匝道口時，埋伏警車隨即上前採取前後包夾策略，成功將嫌犯壓制到案，並於車內全數追回被帶走的240萬元現金。

儘管案件初步看來涉及財務糾紛與侵占行為，警方仍將深入釐清傅男是否涉及更嚴重的搶奪或強盜罪嫌，並追查該大筆金流的來源與往來細節。目前全案已先行依刑法「侵占罪」移送橋頭地檢署偵辦。警方也藉此案例呼籲，民眾在進行高額金錢或財務借貸時，務必審慎評估並保留完整的書面資料，以確保法律權益，避免因金錢糾紛演變成難以收拾的刑事案件。

