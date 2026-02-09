忘年之交被搶240萬元 改口財務糾紛30歲男涉侵占被逮

cnews204260209a24

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

高雄市左營區站前北路一帶，今（9）天中午12時左右，傳出一起240萬元的搶奪案件。高雄警方獲報後，組成專案小組展開調查。員警以車追人，約於下午2時50分許，循線在高雄翠華路與大中路匝道口，查獲30歲傅姓嫌犯到案，查扣涉案的BMW自小客車1輛及現金新台幣240萬元。警方表示，因72歲游姓被害人，聲稱2人是多年朋友，只是財務糾紛。全案訊後依涉嫌刑法侵占罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

廣告 廣告

警方調查，今天中午12時左右，左營警分局左營派出所獲報，轄內左營區站前北路前發生搶奪案件，立即組成專案小組展開調查。初步了解，游姓被害人與傅姓嫌犯為多年相識友人，去年5月間游姓被害人，將1輛BMW自小客車，無償借給傅嫌使用。近日游男想拿回車輛，而傅嫌則又另外再借款新台幣240萬元。於是2人相約於台鐵新左營站外碰面。

cnews204260209a25

警方表示，雙方碰面後，傅男清點現鈔時，2人疑發生口角，而且傅男也不準備將BMW轎車歸還給游男，甚至氣憤之餘，連車帶錢一起據為己有。而游姓被害人，見傅男拿錢開車離去，慌亂下報警求助。

左營警分局表示，員警獲報後隨即以車追人，約於今天下午2時50分左右，在轄內翠華路與大中路匝道口，成功查獲傅嫌到案，查扣涉案的BMW自小客車1輛及現金240萬元。已深入釐清案情中。也呼籲，涉及金錢或財物借貸時，應審慎評估並保留書面資料，以保障自身權益，避免衍生法律糾紛。

cnews204260209a26

高雄市警局表示，治安狀況警政工作無縫接軌，秉持市長陳其邁「緊、緊、緊」的指示原則，有案必查、有案速破。今天左營區的熟人侵占車輛及新台幣240萬元現金一案，員警於2小時內就緝捕嫌犯到案；充分展現高雄警方對於重大治安事件的偵辦效率，以最快時間壓制嫌犯氣焰，安定民心。

高市警局局長趙瑞華，今日晚間7時，也前往左營警分局頒發慰勉金及破案茶，將市長的肯定，在第一時間傳達給有功員警，慰勞員警即時偵破刑案的辛勞，並肯定運用科技方式，即時鎖定嫌犯動向，迅速通報攔截圍捕，在被害人報案後即時緝獲，成功追回遭侵占車輛及款項，展現高效率偵辦量能。

cnews204260209a27

照片來源：高雄市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

頂埔蝴蝶步道驚見血跡紙箱 新北市動保處救援受傷龍貓

搶銀樓金飾4兩多 47歲男想騎機車逃自摔警民壓制逮人

【文章轉載請註明出處】