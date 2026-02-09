忘年交翻臉！7旬翁報案 30歲友劫240萬、豪車

老翁的豪華休旅車被30歲的男性好朋友強行開走，車上還有240萬元，情急之下報警，警方很快抓到人。（圖／東森新聞）





台鐵新左營站前下午傳出200萬搶案，民眾也目擊警方在快速道路匝道口圍捕抓人。原來這是一名72歲老翁的豪華休旅車，被30歲的男性好朋友強行開走，車上還有240萬元，情急之下報警，警方很快抓到人。老翁說車和錢都拿回來就沒事了，不願意告這名好朋友，但侵占是公訴罪，警方還是得依法送辦。

白色BMW停在匝道口，一名員警先過去敲門，後面支援的員警也靠近。員警：「跑去哪裡，去哪裡，先帶過去，先把他帶過去。」

沒多久，車上駕駛30歲傅姓男子被帶走，車上還有240萬現金，都是剛從銀行領出。但是現金跟車子都不是傅姓男子的，而是他的親密朋友，72歲游姓男子的。

高雄市左營分局偵查隊隊長王志銘：「在翠華路與大中路匝道口查獲傅嫌到案，並查扣涉案自小客車及現金新臺幣240萬元，全案依刑法侵占罪移送。」

72歲游姓男子和30歲傅姓男子是親密友人，去年5月，游姓男子把BMW車子借給傅姓男子使用，最近想把車要回，拿了240萬給傅姓男子作為交換，見面後起口角。傅姓男子拿了錢開車離去，游姓男子車和錢都沒了，趕緊報警。

警方以車追人，確認BMW車子從高雄台鐵新左營站開走，開了3公里，來到翠華路和大中路的匝道口，兩輛警車將路擋住，4名員警衝進車道抓人。

高雄市左營分局偵查隊隊長王志銘：「因近日需取回車輛，另再借給傅嫌新臺幣240萬元，雙方約定在台鐵新左營站外碰面，惟現場清點財物時發生口角，傅男隨即將車輛及現金取走離去。」

游姓男子和傅姓男子相識約8年，都是從商，雖然是游姓男子報警的，但他看到好友被抓很不捨，不願提告侵占罪，只要對方返還車輛和現金就好。問題侵占案屬於非告訴乃論罪，不是游姓男子可以決定要不要，他只能眼睜睜看著好友被抓，依法送辦。

