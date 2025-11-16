忘憂谷飄稻香！台中市食農教育體驗營起跑 強化在地產業連結

外埔忘憂谷-割稻食農體驗。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為推廣食農教育、活化農村經濟並強化在地產業連結，台中市政府農業局輔導「台中市鄉村永續生活發展協會」，於今（16）日在外埔忘憂谷舉辦「稻香忘憂谷食農教育體驗營」。活動以「農業生產×文化體驗」為主軸，邀請大小朋友親身體驗割稻、農耕與食農課程，從實作中學習糧食生產的過程，體會農業與日常生活的緊密關係。

米種類的介紹說明。（圖/記者廖妙茜翻攝）

農業局表示，活動現場由專業講師帶領參與者認識水稻從整地、育苗、插秧、除草到收割的完整歷程，說明稻米從產地到餐桌的旅程。親子家庭脫下鞋子、捲起褲管，親手收割金黃稻穗，在田間感受農夫的辛勞與秋收的喜悅。體驗結束後，大家一同享用香氣四溢的割稻飯，為豐收體驗畫下溫馨句點。

打穀機使稻穀自稻穗上脫落。（圖/記者廖妙茜翻攝）

農業局說明，透過農業與文化的結合、生產與生活的串聯，期望讓民眾重新建立與農業、飲食及環境的連結。藉由食農教育體驗與忘憂谷生態導覽，不僅能增進民眾對糧食來源與農業價值的理解，也讓人們重新關注土地、尊重自然，讓農村文化在實作與生活中持續傳承，實現農業、環境與社會的共榮發展。

台中百合介紹與說明。（圖/記者廖妙茜翻攝）

外埔百合染色體驗。（圖/記者廖妙茜翻攝）

