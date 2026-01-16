忘拔車鑰匙後果嚴重...竊賊闖入搜刮財物 5被害人損失上百萬

【記者莊曜聰／台南報導】民眾騎乘機車出門，停車後偶爾會忘了拿走鑰匙，可能就是這舉動造成嚴重損失；台南市一名簡姓男子偷走機車沒拔的鑰匙，跑去複製後又放回原處，再找機會「侵門踏戶」洗劫財物，事後還會恢復原狀，有些人根本沒發現遭竊，還有醫生娘被偷走將近90萬元的名牌精品，警五分局循線逮到簡男，詢後依竊盜罪送辦並遭到羈押。

據了解，台南市區從去年10月起發生多起住宅竊案，共同點就是並無明顯侵入痕跡，不少被害人是發現值錢財物被偷，調閱家中監視器才發現遭小偷，甚至對方還有大門遙控器跟門鎖鑰匙，堂堂皇皇進入室內根本當自己家，但這名小偷翻箱倒櫃後還會將現場恢復，掩蓋作案痕跡。

廣告 廣告

被害人陸續向警方報案，但遲遲未有消息，追問下發現簡男都住日租套房，事發後就轉移陣地，且他作案都是徒步前來、離開，找不到使用交通工具的蛛絲馬跡，無法以車追人，案件陷入膠著。

警方成立專案小組追查，發現被害人將機車放在家門前，都曾忘記拔車鑰匙，上面一整串還有門禁鎖、住家鑰匙等，被簡男發現後當場偷走，曾男再偷偷觀察被害人行蹤，確認住在附近，再找機會登門入室行竊，另外還有車門沒鎖被偷走車上財物的。

這個月12日又有民眾遭竊，這次損失更慘重，精品名牌現金搜刮一空，損失約90萬元，光是在警五分局轄區內就查到3件住宅竊案、2件車輛財物竊案都是簡男所為，總計損失上百萬元，警方查到他落腳地點，15日下午持搜索票上門逮人，當場起出精品、現金等贓證物，全案依加重竊盜罪移送，檢方聲請羈押獲准，將清查是否涉及更多案件。

警五分局偵查隊循線上門逮人，起出名牌精品、現金等贓證物。民眾提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

台美敲定15%關稅、半導體最惠國待遇 台積電回應了

Rain來了！抵桃機全程揮手、雙手合十 毫無天王架子

On昂跑極致緩震跑鞋換上馬年新衣 質感馬棕色「優雅奔騰」

