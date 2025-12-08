「忘拔鑰匙」租賃車遭竊！GPS不間斷回報 助警2小時逮賊
汐止警方成功逮捕一名32歲蘇姓竊車慣犯，該男子專門鎖定未上鎖的車輛及無人看管的娃娃機店下手。日前，一名被害人將公司租賃車停在汐止新昌路，因忘了拔鑰匙而遭竊。警方透過車輛安裝的GPS定位系統，在兩小時內於暖暖地區成功攔截並逮捕嫌犯。嫌犯被查出涉及多起竊盜案件，已依竊盜罪移送士林地檢署，並獲准羈押。
警方接獲報案後迅速行動。被害人表示，當天他將公司車停在汐止新昌路後，因忙於處理其他事務而忘記拔取鑰匙。十分鐘後返回車輛停放處，發現車已不見蹤影，立即向警方報案。警方調閱現場監視器，發現一名身穿黑衣、戴鴨舌帽的可疑人物就是偷車賊。
由於被竊車輛是公司租賃車，裝有定位系統，警方根據車輛租賃業者提供的位置資訊展開追蹤。經過兩小時的追查，警方終於在路邊發現了被竊車輛及嫌犯。員警將警車停在路邊，迅速下車，拿著警棍喝斥嫌犯「不要動！」，隨後告知其犯下竊盜現行犯，依法予以逮捕。
在逮捕過程中，警方成功將男子壓制在地上銬，並告知他可以行使的權力和逮捕原因。嫌犯被完全壓制，無法反抗，只能乖乖配合。隨後，警方將男子送上警車，帶回派出所進行調查。
汐止所副所長許林全表示，警方發現蘇姓嫌犯涉及轄內多起竊盜案件，全案訊問後依竊盜罪移送偵辦，並建請士林地檢署聲請羈押獲准。經調查，這名32歲的蘇姓男子沒有穩定工作，經常偷東西，主要鎖定沒上鎖的車輛以及無人看管的娃娃機店下手。每次作案後，他都會開著偷來的車到處閒晃。這次因為偷的車輛安裝了GPS定位系統，使他順利落網。警方表示，嫌犯已被收押，以防再有民眾受害。
