忘東忘西就以為自己失智？醫師直言：真正失智的人，通常不會這樣想

「我最近真的很健忘，是不是失智的前兆？」基因醫師張家銘的門診中，這句話是許多中年、銀髮族的共同焦慮。然而，張醫師指出，這類「自覺性健忘」往往與失智無關，真正失智的人，通常不會如此清楚地察覺到自己的改變，會緊張、會害怕的人，大腦多半只是處於「功能失調」。

如果你發現東西要回想很久、壓力一大腦袋就當機、情緒上來後難以平復，這並非大腦壞掉，而是負責記憶與情緒中樞的「海馬迴」運作效率下降。

2025年《Frontiers in Neuroscience》研究證實，成年人的大腦依然具有「神經新生」的能力。海馬迴會持續產生新的神經元，但問題在於：你的生活形態，是否讓這些新細胞活過來。

張家銘醫師強調，現代人的健忘往往是「被壓住」的。長期壓力會引發身體的慢性發炎，這些因子會干擾新生神經元的成熟。白話來說，神經細胞還在，只是被發炎反應「卡住」了，導致功能停擺。

要改善健忘，關鍵不在於吃補藥，而是透過正確的刺激來喚醒神經元。滑手機或追劇對大腦幫助有限，真正能活化海馬迴的，是需要記憶、節奏與路線的活動，例如快走、跳舞、學習新動作，或是每天嘗試換不同的路線散步。

穩定節奏就是修復，海馬迴對身體狀態極為敏感。破碎的睡眠、震盪的血糖都會阻礙神經修復。臨床發現，只要作息穩定、睡得好，腦袋的清晰度就會大幅提升。

大腦其實比我們想像中更有韌性，當你感到健忘時，別忙著恐慌，那是大腦在提醒你：節奏太快了、壓力太滿了。只要願意調整生活步調，給大腦一點空間，神經新生隨時都能重新啟動。



