忘東忘西、超怕失智？每天40分鐘做這5種運動，腦萎縮明顯減緩

每天花40分鐘快走、騎腳踏車、游泳、跳舞或打太極，能大幅減緩腦萎縮的速度。（Gemini生成示意圖）

近幾年失智議題受到關注，很多人忘東忘西、專注力不集中，就開始緊張、懷疑自己是不是再過幾年，就有失智風險了。基因醫師張家銘提到，每天只要安排40分鐘，規律的緩和運動，就能明顯減緩腦萎縮的速度，讓記憶力、思考力、生活自主性都能更穩定。

為什麼要規律運動？

運動不是短期刺激，而是一種長期保護訊號。當我們規律運動，身體會啟動神經修復機制，同時促進微血管新生，讓大腦獲得穩定的氧氣與營養。長期低度發炎也會被調整，神經系統能回到更適合整理與修復的節奏。

怎麼做才最有效？

關鍵不是跑多快或做多少重量的劇烈運動，而是「規律、持續、全身動起來」。快走、騎腳踏車、游泳、跳舞或太極都可以，這些身體整合度高的運動，大腦最買單。每次只要40到60分鐘，穩定持續比短暫刺激更有效。

年紀越大，越需要

研究發現，年紀越大、運動持續越久的人，效果越明顯。這對長輩尤其重要，腦容量不萎縮，不只是檢查數字漂亮，更代表生活能保持清楚、思路穩定、壓力調節好。

廣告 廣告

每天那40分鐘，看似日常，但其實是在為未來的大腦爭取時間。規律運動，就是最簡單又實在的「護腦策略」。



回到原文

更多鏡報報導

怕止痛藥副作用而硬撐？醫師警告：慢性疼痛恐讓大腦老化快20倍、失智風險大增

天天喝咖啡、用外帶餐盒等於吃下一張信用卡的塑膠微粒！恐增加失智風險

刷牙、洗牙都沒用？口臭聞起來像「煮熟高麗菜」！醫師警告：兇手藏在腸道

全台首例！宜蘭休閒農場主人3度操控無人機投毒 毒死草泥馬、侏儒山羊、梅花鹿