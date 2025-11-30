忘續保強制險！男騎車遭攔查車牌已註銷 恐罰3.6萬

台中陳姓男子騎乘機車違規遭警方攔查，警方發現車牌有異常，而陳男當下才知道因為忘記續保機車強制險，車牌已遭依法註銷，他因這項疏忽最高恐被處3萬6000元罰鍰。

台中一名男子騎乘機車違規遭警方攔查，得知自己忘記續保機車強制險，導致車牌遭到依法註銷。（示意圖／翻攝自pixabay）

這起事件發生於台中北屯區，員警巡邏行經陳平路左轉榮德路時，看到一輛機車於轉彎處違規跨越雙黃線，正要準備上前攔查時，巡邏車上的智慧車載系統同時跳出「發現機車牌號異常」的警示訊息。員警立即上前關切騎士，才發現陳男對機車已被註銷車牌一事完全不知情，被員警抓到後還露出一臉錯愕神情。

員警出示相關畫面向陳男說明後，陳男才恍然大悟，原來是忘記續保機車強制險，導致車牌遭到依法註銷。警方提醒，根據《強制汽車責任保險法》第49條規定，車主未依規定投保或未及時續保強制汽車責任險，機車經舉發將處1500元至3000元罰鍰。同法第51-1條規定，逾6個月未投保，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。

若車主未即時發現，依《道路交通管理處罰條例》第12條規定，使用註銷牌照遭舉發最高可處車輛所有人3萬6000元罰鍰，並扣繳該車牌。車主應定期檢查自己車輛的強制險情形，若對於車輛牌照是否遭強制險過期註銷，可洽詢各地監理單位，避免吃上罰單，害荷包失血。

