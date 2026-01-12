忘記停哪？阿北寒風中找不到愛車 中壢警調監視器助尋回

〔記者李容萍／桃園報導〕最近寒流一波波報到，桃園市中壢警分局自強派出所日前晚間9時許，接獲67歲游伯伯報案表示，自己在寒風中找了將近4小時仍遍尋不著機車，已經體力不支又十分無助，只好向警方請求協助。

自強所正在所內備勤的警員張智淇、黃茂睿見狀，立即上前關懷協助。經詢問了解，游伯伯因年紀漸長、記性不好，已忘記自己上次騎乘機車的確切時間，也完全想不起車輛停放位置。

2警隨即協助調閱沿線監視器畫面，發現游伯伯最後一次騎乘機車是在4天前，最後身影出現在中壢區環中東路二段一帶，警方隨即陪同游伯伯前往現場逐一確認，最終順利找回機車。見到失而復得的愛車，游伯伯頻頻向員警道謝，感激警方的熱心與耐心協助。

中壢警分局長林鼎泰表示，民眾機車停放在不熟悉的路段或停車場時，忘記停放地點的情況時有發生，警方通常會使用監視器或車牌辨識系統來幫助尋找機車，顯示警方為民服務的專業和效率。警方秉持「視民如親」的服務精神，主動關懷並協助有需要的民眾，同時提醒民眾外出時可在機車上加裝定位設備，或手機拍照記錄附近清楚的地標或路邊門牌，避免忘記車停哪了。

