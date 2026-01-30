忘記吃藥怎麼辦？藥師教你 3 大補服原則、如何提醒用藥
春節期間作息改變、聚會與外出行程增加，不少民眾因此忘記吃藥，或錯過原本固定的服藥時間。藥師指出，未按時服藥可能影響療效，若自行補服或加倍劑量，反而可能增加副作用風險，因此建議民眾可依藥物性質，採取 3 種補服原則，後續再透過設定時間通知、結合日常活動、使用藥盒等方式，提醒自己按時服藥。
台大醫院藥劑部藥師王婷指出，每一種藥物在體內都有特定的作用時間與效果，必須在穩定的藥物濃度下才能發揮應有的療效。以抗生素為例，若未依時服用，可能導致細菌未被完全控制，甚至增加抗藥性風險；而控制血壓、血糖等慢性病的藥物，一旦漏服，病情可能出現波動，增加併發症風險。
一般規律服用的藥品，採「服藥間隔的一半」
當發現自己忘記吃藥時，是否補服需依藥物的服用頻率與特性來決定。王婷表示，一般必須規律服用的藥物，可遵循「服藥間隔的一半」原則作為判斷依據。
若是每天服用一次的藥物，可計算與原定服藥時間的間隔，若尚未超過 12 小時，可立即補服；若已超過，則跳過該次，於下一次原定時間再服用，不需補吃前一次劑量。對於需隨三餐服用的口服藥，則可計算兩次服藥時間的間隔，取其中間點作為判斷基準，在中間點前想起可補服，超過則略過，例如應在每天早上 9 點和下午 1 點吃藥，相隔 4 小時，中間點即是上午 11 點，若發現當下未到 11 點，可趕快補吃，若已超過則跳過不吃。
症狀藥可不補，部分藥品有特殊規定
王婷指出，用於改善症狀的藥物，如咳嗽藥、胃腸藥、助眠藥等，若忘記服用可不必補吃。但部分藥物有特殊規定，例如事前避孕藥，若忘記服用且未超過 12 小時，應立即補服；若超過 12 小時，則須在下次服藥時間同時吃 2 顆。一週服用一次的藥物，如治療骨質疏鬆的藥品「福善美」，則是在想起時立刻補服，再依原本排定的時間繼續用藥。
建立提醒機制，避免年節漏服
為降低過年期間忘記吃藥的情況，王婷建議民眾建立固定的服藥提醒方式，包括利用手機鬧鐘、行事曆或服藥提醒應用程式設定通知，協助記憶服藥時間；將服藥與日常活動結合，例如空腹服用的藥品固定在起床後立即服用，飯後藥品則安排在某一餐後，形成固定流程；使用標示清楚的藥盒，依星期與時段分裝藥物，有助於確認是否已服藥，避免重複或漏吃。
此外，可請家人或同住者協助提醒，或將藥物放置於顯眼且安全的位置，外出時隨身攜帶當次劑量，避免因行程變動而中斷服藥。王婷提醒，民眾應定期檢查藥物存量與處方箋有效期限，按時回診與領藥，避免因藥物用盡而中斷治療。若長期發現服藥時間與生活作息難以配合，也可與醫師或藥師討論是否有調整服藥時間或劑量的可能。
她強調，若民眾不慎忘記服藥，應根據上述原則進行補救，同時採取預防措施，減少未來遺漏的可能性。如有任何疑問，建議諮詢醫師或藥師，確保用藥安全和療效。
文／周佩怡、圖／巫俊郡
