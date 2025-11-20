忘記名下有繼承土地 日老翁帳戶突多出1.2億以為詐騙

由於出生率下降和人口老化，許多人都在擔憂自己老後的退休金。即使是曾經被視為穩定象徵的公務員，單靠退休金也無法消除對未來的焦慮。日本有一名退休的公務員，有天戶頭裡竟然多出了1.2億日圓（約2400萬元新台幣）的鉅款，讓他一度以為是遇到詐騙。不過在求證後，發現竟是名下的一塊土地變賣後的金額，令他又驚又喜。

日本一名退休公務員突然獲得1.2億日圓的鉅款。（示意圖／PIXABAY）

據日媒《THE GOLDEN ONLINE》報導，一名神奈川縣的69歲退休公務員中村光雄（化名），與妻子靠著每月18萬日元（約3.57萬元新台幣）的退休金過著簡樸的生活。為了繼續存錢以備將來養老之需，中村;還得將自己的興趣嗜好降到最低。某天，他突然收到網路銀行通知郵件，表示有一筆金額為 1.2 億日圓的帳款入帳。

「起初我以為是釣魚詐騙，甚至都不敢登入。但後來確認我的帳戶餘額確實增加了。」

中村感到擔憂，直接聯繫了進行轉帳的房地產公司，最終被告知「名下的林地已被出售，所得款項已存入銀行」。

原來中村的父親五年前去世時，他繼承了靜岡縣的一片林地，但在當時的遺產分割談判中，城市住宅被優先考慮，親戚們討論後決定讓這片林地保持原樣，因為他們甚至無法管理它，結果這片土地就此無人認領。

之後，有一位有意收購這片森林用於開發的經營者對土地所有者展開了調查。透過法務局找出現任所有者的下落。

事實上，幾個月前，中村曾收到一份來自司法文書局的信，標題為「土地出售通知」，但他並未理會；隨後，律師聯繫了家族代表（中村的哥哥），並繼續進行交易，最終交易成功，而1.2億日幣就是中村在該筆土地所佔的份額。

不過報導也提醒，雖然有些情況下，「無意中獲得的資產」確實能改變一個人的生活，但這只是極少數。如果任何一個環節出了差錯，就可能變成「難以管理的資產」，除了多繳房產稅之外別無其他用途，進而成為沉重負擔。

