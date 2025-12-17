忘記帶證件也能取貨！ 超商導入「數位憑證皮夾」

【緯來新聞網】7-ELEVEN 響應數位發展部「數位憑證皮夾」政策，自12月初起已於全台近400家門市試行「門市包裹取貨」服務，並將於12月24日起擴大至全台逾7,200家門市，成為全台服務據點最廣的數位憑證推廣平台。

（圖／翻攝自數位憑證皮夾官網）

7-ELEVEN 指出，消費者未來取包裹不必再攜帶實體證件，只要使用智慧型手機開啟「數位憑證皮夾」APP，出示已綁定個人憑證的QR Code，嗶一下即可完成取貨流程，讓數位取件全面走入日常生活。



回顧數位化布局，7-ELEVEN 自2018年起就推出OPENPOINT APP「零元認證條碼」取貨服務，陸續整合交貨便、賣貨便、宅轉店等包裹服務，成功解決民眾忘記攜帶身分證件的痛點，同時縮短門市人工作業時間，加快取件效率。該服務推出至今每年使用人次高達3,300萬。



7-ELEVEN表示，未來將持續深化數位服務應用，成為推動數位社會發展的重要生活平台。另外，全家APP也推「跨平台包裹貨態查詢」與「包裹快取條碼」，整合150個電商平台包裹動態，並提供免證件快速取件機制，提升整體取件效率。

