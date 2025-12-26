忘記帶鑰匙！她1招請陌生人「外送」到家 他驚：只有台灣可以

生活中心／游舒婷報導

出門忘記帶鑰匙相當困擾，一名網友竟然靈機一動，請外送員到男友工作的地方取餐，送餐時順路將鑰匙帶回家，沒想到竟然成功。她將過程分享到網路上後，不少網友驚呼，真的只有台灣能這麼做！

有網友忘記帶鑰匙，靈機一動請外送員幫送。（示意圖／翻攝自Pixabay）

該名網友在Threads上分享，某天自己忘記帶鑰匙被鎖在門外，唯一想到的辦法是找男友拿，但是自己剛結束考試相當疲憊、到男友工作的飲料店又要一個多小時，讓她相當苦惱。之後她靈機一動，她用外送平台在男友工作的店訂了一杯飲料，在備註中請外送員跟男友拿鑰匙，跟飲料一起送回家裡。

接到這個任務的外送員也順利完成任務，讓該名網友順利進到家中，網友也給小費答謝該名外送員的幫忙。事後她將事件分享到網路上，不少網友紛紛驚呼是個好辦法，但同時也是因為在台灣、彼此信任才可以這樣做，大家留言表示「至少這是個聰明又不會讓外送員路程多跑的好辦法」、「台灣這樣高度信任社會才有辦法這樣做的吧…就像那個人去樓空要顧客自己找錢的地瓜球攤販」、「他是好人」。

不過同時，也有網友提醒，其實這樣相當危險，外送員知道地址、又拿著鑰匙，難保途中會不會跑到鑰匙店多打一把鑰匙。對此，網友說明，自己都有盯著外送員的定位，不擔心遇到上述的狀況，同時重申對方「真的是遇到好人！」此外，留言有人提供更安全的方法：「下次打去妳男友的店，請妳男友直接放在妳這張單的飲料袋裡（最好是密封起來或是放空杯密封加水以為真的是飲料）。托外送員幫忙帶鑰匙真的很危險，而且當下又只有妳一個女生在家。」

