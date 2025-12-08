忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！

一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。

無法說話又忘記藥名的阿姨，情急之下畫了一個火柴人，沒想到藥局老闆竟然立刻猜中，網友大讚兩人都很有才。(圖/翻攝the520123@Threads)

這位在社群平台「Threads」上名為「@the520123」的藥局老闆表示，日前有位阿姨到訪藥局，由於對方似乎有聾啞的情況，便透過肢體語言表達需求。儘管阿姨比手畫腳了好一陣子，甚至拍了拍自己的頭部，但藥師仍無法理解她想購買什麼藥品。

面對溝通困境，藥師建議阿姨嘗試用寫的或畫的方式表達。阿姨起初顯得有些難為情，藥師猜測她可能不知道該如何書寫或表達自己的需求。最後，阿姨還是拿起筆，畫了一個火柴人，這個火柴人做出類似弓箭步的姿勢，且其中一隻手高舉。

就在這一刻，藥師「突然靈光一閃」，意識到阿姨可能需要的是什麼藥品。更令人驚訝的是，他真的猜中了阿姨所需的藥物。藥師感嘆道：「這年頭經營藥局不容易啊！」

有網友留言也畫了一張圖，要藥局老闆也來猜猜這是什麼藥，相當逗趣。(圖/翻攝the520123@Threads)

這則貼文在社群平台曝光後，吸引眾多網友留言回應。有網友稱讚：「阿姨很厲害，直接是key point」、「簡直一模一樣」。也有人讚賞藥師的專業：「您跟購買的阿姨都好厲害喔！她有畫出重點，然後您看懂重點」。

更有網友幽默地表示：「履歷上又多一個可以寫的：已安裝以圖搜圖功能」。還有人感嘆：「重點是阿姨忘記名字竟然畫得出圖。最重要是你竟然猜中！太用心對待這份工作了，太厲害了」。

對於網友們的讚美，這位藥師謙虛回應：「畢竟藥局待12年了」，顯示其豐富的職業經驗是成功猜中藥品的關鍵。這段小故事不僅展現了藥師的專業素養，也反映出在語言溝通障礙下，人們仍能透過其他方式達成理解與互助。

本文經「@the520123」授權引用

