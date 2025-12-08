忘記藥名！阿姨現場畫「火柴人」動作 藥師秒猜中

婦人畫出「抗痛寧」的人物圖樣（圖／ Threads@the520123授權引用）





許多人會出現「突然想不起物品名稱」的狀況，日前一位婦人到藥局買藥，卻不知道藥品名稱，提筆畫出圖案後，藥師立即秒懂拿出藥品，網友紛紛稱讚婦人繪畫能力以及藥師想像力。

一名藥師近日在 Threads 分享，有一位疑似是聽語障的阿姨到藥局買藥，阿姨先是拍頭、再比手勢，但他一時之間仍猜不出她要什麼。藥師拿出紙筆給阿姨，示意可以用寫或是畫的，阿姨雖然有些不好意思，仍拿起筆畫出一個扭腰伸展的火柴人。

藥師看著簡單的線條苦思片刻，突然靈光一閃，恍然大悟對方是在找「抗痛寧」外用止痛液，果然是阿姨要的藥品，讓他不禁感嘆「這年頭經營藥局不容易啊！」

許多網友回應「封你為通靈王」、「簡直一模一樣」、「哇哩咧你太神了吧！！！」、「重點是阿姨忘記名字竟然畫得出圖，最重要是你竟然猜中！！」、「腦海中忽然想起抗痛寧的台語廣告詞」。

