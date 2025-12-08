忘記藥名！阿姨「畫五筆」藥師看完秒猜中 網友大讚：太神了

藥師看到阿姨畫的火柴人秒猜出答案。圖／Threads @the520123 授權提供

藥師每天接觸不同年齡層的民眾，因此必須具備良好的溝通能力。一名藥師分享，近日遇到一名阿姨，比手畫腳一番還是看不懂，示意對方把心中所想的「畫下來」，結果竟真的猜中，讓網友紛紛讚嘆「太神啦」。不過藥師也提醒，到藥局買藥時應提供完整資訊，藥師才會給藥，「因為就算是顏色一樣，劑型一樣也可能會是天差地別的藥」。

一名王姓藥師近日在Threads上發文指出，日前來了一位阿姨，疑似為聾啞人士，比手畫腳一番，接著又「拍了頭」，不過還是沒辦法確認對方確切需要的藥品。當下示意對方用筆寫或畫下來，但阿姨卻顯得有點難為情，懷疑對方可能真的不知道該怎麼表達。

廣告 廣告

阿姨想了想，重新拿起筆，一橫一豎總共5筆，畫下了如同「火柴人」的圖案。畫面可見，這個火柴人擁有大大的頭，一隻手呈現90度，另一隻手則斜舉45度，有如「手刀跑走」的姿勢，而雙腳也跨出一大步，整體如同武術招式。

藥師看到阿姨畫的火柴人秒猜出答案。圖／Threads @the520123 授權提供

原PO表示，思考片刻後突然靈光一閃，詢問阿姨後果真猜到她難以言語的「正確答案」，不禁直呼「這年頭經營藥局不容易啊」。

該篇貼文掀起熱議，不到一天吸引近93萬次瀏覽，不少網友看完紛紛直呼「封你為通靈王」、「重點是畫成這樣，你竟然還猜得出來」、「阿姨很厲害，直接是key point」、「耳朵突然有聲音」、「哇哩咧你太神了吧」。

也有人指出，阿姨可能是溝通障礙者，藥師的引導方式讓這個溝通順利完成，「謝謝你沒有直接拒絕阿姨，而是多做了更多的溝通的嘗試，看了其實很感動耶」。

一名網友也說，之前到藥局買小孩子的藥，不過一時想不起藥名，告訴藥師藥品包裝顏色，均被告知「要講藥名」，反觀原PO行為顯得「好好心」。

對此，原PO提醒，到藥局若沒有提供完整資訊，藥師不會隨意給藥，「因為就算是顏色一樣，劑型一樣也可能會是天差地別的藥」，呼籲民眾多加注意。



回到原文

更多鏡報報導

17歲少年感冒後「雙腳發紫」！不放心醫師診斷問ChatGPT揪出「這罕病」

板橋氣爆驚魂夜！她見女子「滿臉鮮血」站面前嚇壞：全身還在抖

老家被惡火燒光！樂觀正妹站殘骸前「微笑」合照 一席話惹哭網友