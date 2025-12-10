忘記關冷氣就下班 補習班員工遭索賠12500 勞動部正式回應了

補習班員工下班忘記關冷氣，遭業者索賠12500元天價，對此勞動部正式回應，明確表示已違法。（圖：shutterstock／達志）

一名補習班擔任櫃台人員的女網友近日發文控訴，有員工下班時忘記關冷氣，被主管要求支付1萬2500元的費用，讓她覺得相當不合理，雖然自己並非當事人，但不知該不該寄檢舉信給勞工局，引起討論。對此勞動部10日也正式做出回應。

這名女網友表示，補習班工作規範的確有規定下課後離開教室要自行關閉冷氣、電風扇等等電器，若被發現沒關要按照補習班對面國小租借教室的金額付費，結果打掃阿姨發現，有間教室從5日到8日冷氣一直都沒關，向上匯報後，該間教室負責人與當時的櫃檯人員遭主管索賠1萬2500元費用。

原PO說聽到的時候嚇壞了，雖然自己不是賠償的當事人，但覺得事情非常不合理，詢問大家這種做法真的合法嗎？是不是該匿名檢舉，請勞工局的人來勞檢。不少網友紛紛回應絕對不合法：「要求賠償必須提供具體的損害證據，例如當晚冷氣的電量計費數據，而非資方自己隨便訂一個數字」、「會讓員工賠這種金額的公司，不用懷疑、高層一定都是垃圾，申訴完事情解決直接離職」、「主管也有複檢責任，並非所有責任歸屬都要算在第一線勞工上」、「哪台破冷氣開3天沒關要12500元的？我家冷氣開一整個月沒關連7000都沒有」、「這種就算寫進合約也是無效的，因為根本不合法」。

對此勞動部10日正式回應，表示依《工作規則審核要點》規定，懲戒內容不得包含扣薪或任何賠償性罰款，因此公司不得以罰款或扣薪方式懲處勞工。此外勞基法中也寫明，工資必須全額給付，不得預扣工資作為違約金或賠償費用，若資方確實因勞方疏失造成損害，應另循司法途徑請求賠償，而非自行從薪資扣除。勞動部說，此案例若為真，勞工可提供公司名稱與單位，並蒐集具體事證，向主管機關檢舉，保障自身權益。

