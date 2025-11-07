即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民進黨台南市長初選擬參選人陳亭妃今（7）日發布「讓我們的孩子，平安長大」形象影片，主打以溫暖視角擁抱台南的未來，主軸鎖定讓市民「安心」且有「信任感」。對此，國民黨立委謝龍介回應，陳亭妃當然備感艱辛，但他最終的對手不是綠委林俊憲或陳亭妃，基本上就是總統賴清德，未來就是團結的國民黨對上分裂的民進黨。





謝龍介稍早在立法院接受媒體聯訪。針對陳亭妃公布競選廣告一事，謝龍介說，他們總算走上正途，未來大家就各自競爭，他上禮拜公布所有看板，呼籲他的支持者唯一支持謝龍介，讓民進黨沒以藉口可以說國民黨介入綠營台南市長初選。

快新聞／忘記陳以信？陳亭妃發布形象影片 謝龍介：我最終對手是賴總統

民進黨立委陳亭妃發布形象影片。（圖／陳亭妃國會辦公室提供）

他強調，「我們不會介入，也有自己的步調，最大的對手不是陳亭妃與林俊憲，最終台南市國民黨最終的對手是賴清德，他必須捍衛、守護台南的本命區，因此所有選展步調都是設計最後跟賴總統對決，我樂見他們兩人轉移焦點，不要再把焦點抹到國民黨的身上，我們絕對不會介入任何一方的初選」。

而關於陳亭妃今日單獨召開記者會，謝龍介不諱言，她當然備感艱辛，而且民進黨內對陳委員的排擠也有很多因素，雖然她有較堅強的基層網絡，但民進黨為什麼整個全部站在她的對立面，這也是台南市民不斷思考要找答案的。

最後，謝龍介說，不管民進黨初選結果如何，可以看出團結的國民黨面對分裂的民進黨，就是吃得難看，（綠營）好像初選過了就可以贏了，把台南市的市民當成砧板上的豬肉，要殺、要剮、要煎、要煮隨便你，「好像初選過了就穩贏了，台南鄉親認為這對他們不公平，所以經過32年支持的民進黨，台南市民想要做改變」。





