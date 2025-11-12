忙到沒時間睡覺的日相 高市支持率衝6成6

日本首相高市早苗10月就任，上任約三週，外交、內政行程滿檔。雖然高市政府忙得不可開交，卻也贏得國民好感。日本NHK電視台公布最新民調，高市內閣支持率達到66%，不支持只有15%；並且從18歲至80歲，幾乎是全年齡層都認同首相的表現。不過，這週眾議院進行預算審議會，高市早苗凌晨三點開始備戰，引發可能造成幕僚、維安人員過勞爭議。

日本NHK民調，高市內閣獲得66%支持率。(圖／達志影像美聯社)

日本誕生了憲政史上第一位女首相，高市政府的一舉一動都被緊緊盯著。

自民黨眾議員 齋藤健：「您的不會工作節奏太過緊湊嗎？我們其實很擔心，請務必妥善地偷個懶。」

日本政治攻防主戰場上，難得看見這輕鬆的瞬間。的確，高市早苗就任以來真是日理萬機，政權上路不到24小時，北韓就送來飛彈試射；隨即展開高強度、高密度的外交週，先訪東協，再探APEC，期間還與多位國家領袖場邊峰會。氣都還沒喘順，轉頭又回歸國政，跑起國會審議、預算會馬拉松，甚至為了準備答詢，半夜三點就開始備戰。

日本首相 高市早苗：「一直以來我都不仰賴政務官簡報，答辯書我會自己讀過。我得到的訊息是，答辯書完成時間大約是凌晨三點，所以凌晨三點我先抵達了公邸。對於協助我的秘書官，以及從宿舍陪同至公邸的特勤、司機，給他們造成了困擾。」

高市採取有話直說、有錯就認的問政態度，對於自己不同於歷代總理的行事風格，她第一時間表達歉意，也強調會盡快住進公邸。

聲音來源:日本NHK電視台主播：「有關搬進首相公邸一事，總理表示待工作暫告一段落就會進行，畢竟現在幾乎沒有時間能睡覺，所以也希望盡快搬入公邸。」

高市首相的忙，有目共睹，平時針鋒相對的在野黨，也特別放寬標準，就怕把總理給操壞了。

日本首相 高市早苗(11.07)：「久等了。就在剛剛北韓發射了彈道飛彈，政府會繼續蒐集情報。(首相要趕回國會，失陪了。) (辛苦了。) 剛剛因為北韓的飛彈...」

眾議院預算委員長 枝野幸男(11.07)：「明白，如果您有需要，在野黨說他們都能配合。」

高市早苗像是上緊發條的時鐘，一刻不得閒。對國民許下的經濟承諾，高市不只開起加班車，更要求內閣必須是直達車。

日本首相 高市早苗：「政府已經展開成長戰略對策的具體商討，請同仁不要侷限在過去的框架，盡量提出大膽的想法。」

日本政府成立全新的「日本成長戰略本部」，以司令塔之姿統籌經濟發展，而在17項戰略領域中，高市濃縮出8道課題，做為接下來的重點施政，以求快速且強效地打擊高物價、實現強韌的經濟。

日本首相 高市早苗：「對於確保必要的預算修正，以及稅制的實踐，還請相關大臣多努力。現階段已能推展的工作，請各位立即著手。」

高市早苗披星戴月、起早摸黑，成功為自己收穫了高人氣。日本NHK電視台民調，高市政權支持率達到66%，不支持僅15%。若比較近代內閣成立時的好感度，單純以數字而言，高市內閣位居第三，甚至贏過師傅安倍晉三的兩次任期；而且高市政府幾乎獲得全年齡層相挺，從18歲到80歲以上，支持率都超過5成。不過，這並不代表高市能高枕無憂，因為自民黨當前的政黨支持率只剩30.7%，比石破時期更糟，凸顯社會對自民黨仍然不抱希望，高市早苗除了勤懇朝政，還得加緊重塑黨的形象，找回國民的信任。

