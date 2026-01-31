忙到沒空上健身房？營養師揭「運動點心」策略：樓梯就是訓練場
生活中心／程正邦報導
現代人生活節奏緊湊，「沒時間運動」往往成為維持健康的頭號阻礙。然而，營養師呂美寶近期分享了一套低門檻、高效率的健康思維——「運動點心（Exercise Snack）」。她指出，不需要騰出整段時間，只要善用通勤路上的碎片時間進行短暫、有強度的活動，就能對新陳代謝與心肺功能產生實質的正面影響。
什麼是「運動點心」？把捷運站變身微型運動場
營養師呂美寶在臉書粉專「食物的力量．呂美寶營養師」中提到，她習慣將運動無縫接軌融入日常生活。例如，在捷運站出入口，她會刻意避開手扶梯或電梯，選擇爬樓梯，並以「輕快、穩定的節奏」向上小跑步。
此外，即使是站在捷運車廂內的幾分鐘，也可以悄悄進行「提臀收縮」或「微收腹部」的核心訓練。這種將運動切碎、像吃點心一樣隨時補充的概念，不僅能降低運動的心理壓力，更能在無形中累積可觀的活動量。
為什麼爬樓梯比走平地更有效？四大健康紅利解析
呂美寶營養師強調，爬樓梯這類短暫卻具備強度的活動，對身體有以下四大具體益處：
* 刺激心肺功能： 爬樓梯能讓心率在短時間內迅速拉升，效果類似於「高強度間歇訓練」（HIIT），對強化心血管耐力極有幫助。
* 穩定血糖波動： 爬坡動作會大量驅動臀大肌、大腿前側等下肢大型肌群，能更有效地利用血液中的葡萄糖，進而提升胰島素敏感度。
* 強化骨質與肌力： 相比於平地行走，爬樓梯屬於較高強度的對抗引力運動，對於刺激成骨細胞、維持骨密度有顯著作用。
* 大腦瞬間覺醒： 短時間的高強度活動能促進大腦血液循環。呂美寶笑稱，這種方式帶來的提神效果，往往比喝第二杯咖啡更持久、更健康。
實踐建議：從「選樓梯」開始的健康微革命
營養師提醒，運動不需要追求「完美」，而是要追求「持續」。若平時體力有限，可以先從一小段樓梯開始嘗試。透過這種「微運動」模式，即便沒有進健身房，也能在日常通勤中為身體儲蓄健康資本。
