忙碌世代的小小後援：用「保健食品」幫生活找回平衡感

每天盯著電腦、手機，白天趕工作、晚上追劇滑手機，加上外食、久坐、壓力大，你是不是也常搜尋「保健食品 推薦」、「維他命」、「機能保健」之類的關鍵字，想幫自己補一點元氣？其實，不用一次買一大堆，只要先從自己的生活痛點下手，選幾樣實用又好融入日常的保健品，就能慢慢調整生活步調，讓身體跟心情都沒那麼「操勞」。

以下就用三種常見族群情境，帶你認識幾款適合在台灣日常生活中搭配使用的保健食品，幫你從視覺、代謝、精神到心情，慢慢找到最適合自己的小幫手。

螢幕重度使用者：長時間用眼的人氣補給選擇

對「上班盯電腦、下班滑手機」的你來說，藍光、長時間專注，其實都讓眼睛很有感。尤其常去看演唱會、球賽、展演活動，坐在比較後面的位子，總會希望畫面可以再清楚一點，這時候很多人就會開始找「藍莓保健食品」、「葉黃素」相關的產品來搭配日常飲食。

・日本 DHC 藍莓精華 30/60 日份

$360

這款 DHC 藍莓精華主打日常生活中長時間使用 3C 的族群，容量有 30 日份與 60 日份可選，包裝輕巧，丟進包包、抽屜都很方便，建議一天 2 粒搭配開水分次食用。特別的是，它被暱稱為「演唱會神器」，讓你就算坐山頂位，也能更專心享受台上表演而不被距離影響心情，非常適合常追星、看舞台秀的人當作日常補充選擇之一。

・三多金盞花萃取物（含葉黃素）50 粒 買一送一

$499 $990

這款金盞花萃取物含有葉黃素，從青少年到銀髮族都很適合，一天只要一粒，設計得相當簡單好記，對平常忙到沒時間研究太複雜配方的人來說相當好上手。被形容成「一天一粒，粒粒皆清楚」的日常保健選擇，很適合全家一起規劃成固定補給的小習慣。

久坐上班族＆現代生活壓力族：代謝、消化、好氣色的日常幫手

上班一坐就是一整天，常常外食、加班、宵夜，再加上壓力大、運動量不足，很多人會開始關心自己的代謝、消化狀況，以及整體氣色與精神狀態。這時可以從幾個不同方向的保健食品下手，搭配飲食習慣調整，幫生活找到比較舒服的節奏。

・全新升級 第三代 ADF 夜酵素 NMN 60 粒/盒

$350

這款夜酵素主打晚上保養的概念，一盒 60 粒，每日 1 粒，加強保養時每日最多 2 粒，睡前搭配冷溫開水食用即可，說明清楚、好操作。商品強調可以在夜間好好做調整，讓你在白天忙碌之餘，晚上也有一個照顧自己的簡單儀式感，適合作息比較固定、想多替自己安排一些夜間保養時間的人。

・ 船井 burner 倍熱 極纖錠 (健字號) 10 包/盒

$425 $540

這款極纖錠是很多想調整飲食與體態族群會注意到的品項，每包 4 顆，一天 1 包，建議在餐前 30 分鐘搭配開水食用，使用方式明確，也貼心提醒孕婦、幼兒及對特定成分過敏者不適合食用。商品特色著重在「不易形成體脂肪」的概念，很適合正在練習少油少炸、增加活動量的上班族，當成日常管理計畫中的一環。

・ 三多木寡醣 Plus 粉末（纖維 + ABC 益生菌 + 綜合酵素）

$199 $440

粉末型產品把纖維、ABC 益生菌和綜合酵素結合在一起，訴求「維持消化道機能」，對於三餐老是在外、纖維攝取不足的人來說，是一個方便的日常搭配選項。粉末型態也很適合加在日常飲品或餐點中，讓照顧消化不再是很麻煩的事。

・ 三多女性 B 群 + 鐵鎂錠 (60 錠/盒) x3 盒組

$840 $1320

專為女性設計的配方，主打「維持好氣色，好心情」，適合平常工作忙、睡眠時間不固定、偶爾感覺狀態容易被壓力影響的族群。三盒組的設計也很適合一次備好一段時間，或跟家人、同事一起分著使用，作為日常維持精神與氣色的小幫手。

愛美、旅行與生活儀式感：從美麗到心情的小補給

有些人關注的不只是體力與代謝，也很在意肌膚狀態、氣色，還有每天的心情和生活儀式感。無論是準備出國旅行、拍照打卡，或是希望在忙碌之餘，還是能好好照顧外在與內在，以下幾款保健品可以當作你生活中「溫柔的小支援」。

・ 三多魚膠原蛋白 C 超值買一送一

$399 $798

這款魚膠原蛋白 C 以「養顏美容，美麗加分」為訴求，很適合重視肌膚與狀態的人當成日常保養的一部分。買一送一的包裝組合，讓你可以長期穩定補充，也可以和家人朋友一起分享，把保養變成彼此相約的小默契。

・ UHA味覺糖 葉黃素軟糖 20日分 40粒 綜合莓果風味

¥750

這款軟糖把補充觀念做成莓果風味的小零嘴形式，吃起來更有生活感，也比較容易融入日常。20 日份的容量，適合當作短期嘗試或旅行前後的小補給選擇，也很適合放在辦公室抽屜或家裡，讓照顧自己不再那麼嚴肅。

・DHC 持續型維他命 C 60 日分 (240 粒)

¥676 ¥ 795

維他命 C 是很多人日常保養的基本款，這款 DHC 持續型維他命 C 一袋就是 60 日份，設計給需要長期規劃的人使用。對於常出差、旅行，或是生活作息比較忙碌、想用簡單方式補充維他命 C 的族群來說，是很好融入每天的養成習慣。

・DHC 解壓 GABA 20 日分 (20 粒)

¥693 ¥ 815

這款 DHC 解壓 GABA 設計給現代人高壓生活情境使用，尤其適合需要面對考試、專案、出國前準備等壓力期，當成短期搭配調整的選擇。20 日份的包裝，很適合作為一段時間的「心情管理小計畫」，搭配早睡、放鬆運動等生活習慣，一起打造比較舒服的步調。

先找到你的「生活痛點」，再挑選適合的保健品

保健食品不需要一次備齊所有種類，比較實際的做法，是先從自己的生活狀態出發：

3C 重度使用，就從藍莓、葉黃素相關產品開始規劃

久坐上班、外食族，可以參考代謝、消化、B 群與日常管理類產品

在意氣色、美麗與心情平衡的族群，則可以從膠原蛋白、維他命 C、放鬆類補給入手

記得保健食品是日常生活的輔助，搭配規律作息、飲食與運動，才能真正幫你在忙碌生活中，慢慢找回身體與心情都比較穩定的狀態。

