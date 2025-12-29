忙碌女主管ＮＧ刷牙 牙周病惡化

因未確實清潔牙齒，除牙齒上易生深色茶漬外，牙齒底部也有明顯的牙菌斑。 （恩主公醫院提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

一名60多歲的公司女主管因工作繁忙、三餐在外、作息不規律，多年來刷牙方式不正確，加上清潔牙縫不足，使牙菌斑長期堆積，導致牙齦腫痛、部分牙齒出現搖動感；X光檢查發現牙周支持骨頭（齒槽骨）已出現大範圍吸收，屬於牙周病惡化的後期表現。

恩主公醫院牙醫部醫師趙冠齊指出，若牙齦出現容易腫脹、按壓不適感、刷牙或吃東西後總覺得不夠乾淨，或口臭持續加重、牙齒開始輕微晃動、牙縫變大、牙齦退縮等狀況，都是牙周健康惡化的警訊。有些人會發現牙齒排列逐漸改變或出現縫隙，這些都是發炎長期破壞牙周組織的徵兆。

牙周病雖屬慢性，但造成的骨頭與牙周組織破壞多半不可逆，「越早處理，越能保留原生牙齒功能」。牙周病的治療目標是「控制發炎」與「減緩惡化」，並非一次就能完全解決。

趙冠齊表示，臨床治療方式通常依嚴重程度不同而有差異。其中，例行性洗牙可清除牙齒表面及牙齦邊緣的牙菌斑與牙結石，是維持牙周健康的基本步驟。

深層牙周清創與根面整平為當發炎深入牙齦下方、細菌附著於牙根表面時，需要深入牙周囊袋進行刮除，以減少發炎。

牙周手術視嚴重度評估，在骨頭吸收嚴重、牙周囊袋過深時，醫師可能會評估是否需進行牙周翻瓣或再生手術，清除更深層的細菌與病變組織。

牙醫師趙冠齊指出，牙周病並非無法避免，關鍵在日常的清潔與定期追蹤，並建議每3～6個月進行口腔檢查與洗牙。（恩主公醫院提供）

趙冠齊提醒，治療後的維持比治療當下更重要，患者必須改善清潔習慣並定期追蹤，才能真正穩定牙周狀況。牙周病不是突然發生，而是長期清潔不足的累積結果；養成正確的刷牙方式並確實清潔牙縫，從生活習慣著手，大多數牙周問題都能及早被發現並妥善控制。