撰文／𡛂米 圖片／女尹米

女尹米我是身兼多職，不論展場主持、網拍模特、甚至動態的廣告與戲劇都能看見我的身影，也因為工作繁複，更讓我需要玩遊戲來紓解壓力。

忙碌女尹米的解壓秘訣：沉浸《楓之谷R：經典新定義》。女尹米提供

外型極具特色的女尹米，能甜美可愛，也能氣質高雅，連較性感或較成熟的裝扮也能駕馭；因此不只能常在展場看見我的倩影，在網拍上及廣告、戲劇上也能瞧見各式各樣不同風貌的我。

說實話，講出來不怕你們笑，我真的沒玩過《楓之谷》，小時候被管的很嚴，長大後又努力的拼生活，即使這款長壽遊戲的大名已久仰多年，卻始終沒玩過。

這次能再次榮幸的收到奇摩Y5遊戲試玩邀請真的讓我很開心！因為我終於能接觸到傳說中的《楓之谷》啦！

這次要跟大家分享的是《楓之谷R：經典新定義》，一點進去就讓我心花怒放朵朵開！畫面真的好可愛啊！

而且對於沒玩過的我來說，上手一點都不難，可愛的NPC語音帶領教學、清晰的玩法攻略，讓我一玩就不小心玩了一個多小時～

我後來發現到一個能讓我感到很放鬆很重要的要點，就是這款遊戲設計不只畫面精美、角色Q的令我心生憐愛、就連背景音聽起來也是像風鈴般的輕巧；不只NPC跟角色的配音都很用心，遊戲音樂與音效也同畫面一般的歡樂風格，對我來說，簡直就是專門療癒我的視覺與聽覺、雙重感官享受的遊戲啊！

而且遊戲的關卡設計也十分趣味，這裡我就不破梗囉！大家趕快跟我一起體驗就知道有多好玩了！

現代人總是手機不離身；並且生活步調快，節奏常常讓人喘不過氣，我覺得很需要適時的玩遊戲來調節身心精力，放鬆心靈讓自己適時充電。

很多人可能會沒有太長的時間玩遊戲，但是「Yahoo奇摩Y5遊戲」完全可以幫你解決這個煩惱！我覺得非常適合時時抱著手機又時間不足的現代人。

不必下載、不需電腦、高科技的網頁版面，讓你點進去就能直接進入遊戲模式，即使你只有短短的休憩時間，也能立馬享受遊戲的樂趣！（文末會告訴您這項科技是如何做到的，好奇的話可以看看唷！）

其實我覺得玩遊戲的目的就是讓自己身心沈澱一下，所以除了省時不用傷腦筋不用花錢是我會選擇遊戲的考量外，遊戲主題內容與遊戲畫面及音樂都會在我的選擇考量內；這款《楓之谷R：經典新定義》真的不誇張，就是我理想中的遊戲！每一個小環節，都能讓我在遊戲過程中感到十分開心與放鬆，真心的感受到廠商在設計這款遊戲的用心！

總之，這次的試玩讓我明白了《楓之谷》為什麼能成為少數長久又風靡的遊戲了！因為真的是太好玩啦！我個人喜歡它不管是主角還是怪抑或寶物、道具等等，全都畫的細巧可人，真的是可愛至極，非常非常非常地療癒啊！即使是網頁顯示，每一個細節依然精緻動人呢！

女尹米粉絲團：https://www.facebook.com/mishonna0502?fref=ts

Yahoo奇摩遊戲Y5平台省下載 Yahoo奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！

YAHOO！奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《楓之谷R：經典新定義》

「楓之谷R：經典新定義」是一款動作類RPG放置遊戲，在遊戲中，玩家會扮演遊戲設定的冒險者角色完成遊戲中的劇情或者任務；同時「楓之谷R：經典新定義」還具有策略性的戰鬥系統，玩家既可以選擇自動戰鬥，在自動戰鬥期間無需玩家進行操作就能完成挑戰，也可以選擇手動進行戰鬥，與副本中的考驗進行策略上的較量。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000310