忙著帶風向？黃子佼性影像案二審判決明出爐 他聲明「全數和解」高院不回應

黃子佼案明天二審宣判，他今天提前聲明全數和解，引發正反抨擊。資料照。廖瑞祥攝

藝人黃子佼持有未成年少女性影像被訴，一審認定35名被害人重判8月須入監，他上訴二審後，檢方又併案12人。高院明天將宣判，黃子佼搞突襲，今天搶先發表聲明指「全數和解」，高院對此不願表示意見。不少法界人士則對於黃子佼在宣判前趕著「帶風向」的動機，感到訝異和無法理解。

時間回到過去，黃子佼被指控以「拍攝藝術照」為由邀約未成年女子，強吻拍攝清涼照。檢警於2024年8月登門搜索後，赫然查出除了黃子佼自行拍攝的照片以外，其私人硬碟中充斥海量未成少女性影像，確定源自惡名昭彰的色情網站「創意私房」。

台北地檢署認定共有47名少女受害，將黃子佼依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，最高面臨1年刑期。黃子佼多數不認罪，一審台北地院認定有35名被害人，共持有2259個影像檔，將黃子佼判8月有期徒刑，其餘12名被害人未到案，北院退回檢方偵辦。

全案上訴高院後，除原本的35名被害人，檢方另併案12名被害人，另當庭追加黃子佼違反《個人資料保護法》等罪名，讓他面臨最高5年有期徒刑，合議庭則諭知黃子佼50萬元交保、限制出境出海8月。

黃子佼上訴後態度丕變，逐一連絡告訴人調解，以數萬元到20萬元不等金額逐一與被害人和解。有律師痛斥，刪除明網、暗網費用驚人，要完全清除一個性影像恐須花上百萬，黃子佼卻透過律師「各個擊破」，與被害人以「極低價錢」談和解，因此認定他沒有真心悔悟，只想拚免關，建請法院不得輕判，必須要用「一罪一罰」重罰黃子佼。

高院明天將宣判，黃子佼搶先發表聲明，強調已與被害人全數和解，甚至還在聲明中強調，「黃子佼下載影像多數為成年性影像。被害人願意出具陳報狀向法院書面說明黃子佼先生涉案情節已遭『過度放大』及『渲染』，被害人也明白黃子佼先生下載影片的時間均在2023年2月17日《兒少條例》第39條第1項修正施行前，是在法律明令禁止前始有的下載行為…深深同情黃子佼先生境遇...」

由於高院明天即將宣判，為防影響判決，官方拒絕對黃子佼的聲明表示任何意見。對於黃子佼提前澄清的作法，不少法界人士直呼訝異，至於黃子佼在聲明中指稱的「全數和解」或被害人同情語彙，則半信半疑。

黃子佼聲明全文

本函係依本所當事人黃子佼先生委任意旨辦理。

茲據上開當事人委稱：「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也再次表達深摯的道歉。」

上開各情經本所查證無訛，本案為兒少案件相關被害人個人資料均受遮掩保護，本所當事人完全無從主動與被害人接洽和解事宜，最終透由法院的大力協助，始能與全數被害人達成和解。

於本案的和解過程，被害人都清楚說明黃子佼先生與他們遭誘騙拍攝影片無關，黃子佼先生下載影像多數為成年性影像。被害人甚願意出具陳報狀向法院書面說明黃子佼先生涉案情節已遭過度放大及渲染，被害人也明白黃子佼先生下載影片的時間均在112年2月17日兒少條例第39條第1項修正施行前，是在法律明令禁止前始有的下載行為，深深同情黃子佼先生境遇。被害人均認同最應苛責的是創意私房此類網站的經營者、影片提供者及於法律禁止後仍下載的人，而非在法律禁止前下載的黃子佼先生。

雖然被害人均諒解黃子佼先生是在法律禁止前即已下載，也表示原諒，但黃子佼先生仍自省其身為公眾人物應以最高道德標準自我要求，因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沈重，讓他失去了深愛的妻子、女兒及終生投入的演藝事業！未來，他誓言會時刻警愓、持續要求，讓自己成為一個更好的人。

爰代函達如上，請查照。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

