忙輝達忘記幫絲瓜澆水 李四川自爆：露台種絲瓜沒綁好竟亂竄

台北市副市長李四川今天出席「2025年度田園城市建置成果競賽頒獎典禮暨成果發表會」，他分享前一段時間為了輝達，疏於對植物的照顧和澆水，在小露台的絲瓜藤沿著紗窗攀爬，藤竄到紗窗上，還長了一顆絲瓜。（張珈瑄攝）

李四川表示，現在城市溫度一天比一天熱，以前擔心颱風，現在怕的是下午暴雨，3個小時下3天的雨，無法承受，所以城市確實要種樹降溫。（張珈瑄攝）

台北市田園城市計畫迎來10周年，市府10日舉行「頒獎典禮暨成果發表會」，展現10年來市民與政府攜手打造綠色生活的成果。台北市副市長李四川也出席頒獎，他分享前一段時間為了輝達，疏於對植物的照顧和澆水，原先在小露台搭架竹棚子要讓絲瓜藤沿著攀爬，結果沒綁好，藤竄到紗窗上，還長了一顆絲瓜，他感謝北市公園處提供他很肥的土壤，讓他可以只澆水就長出絲瓜。

李四川表示，前市長黃大洲常跟他說，市政大樓上面一定要種樹，那個大樓是他蓋的，一定要把大樓弄好，提醒他城市一定要有花、有顏色，這個城市才會有品味，他到現在還記的很清楚。

廣告 廣告

李四川指出，他上周為了《財劃法》到行政院和行政院長卓榮泰說，《財劃法》割完後、錢下放地方，是否「權」也可以下放，他舉例，有企業家要捐給台北市1000棵櫻花，希望能種在基隆河沿岸，他跟卓榮泰說是不是可以修《水利法》，下放給地方政府種植櫻花，這樣市民就不用搭飛機到日本賞櫻，因為現在基隆河跟淡水河種樹，要求死一棵才能種一棵，他開玩笑說，都跟北市水利處講，告訴中央說是櫻花樹自己長出來，或是鳥排泄就長出來。

李四川說，基隆河下雨下在汐止以上分洪就分掉，只有下在汐止以下台北市才會淹水，所以在堤防、沿岸旁種植櫻花，其實很美；這幾天公園處也在市府周圍補足幾棵櫻花，他回來任職的時候種了8棵，加上原來的4棵，去年已經有民眾拿大砲在照相，大概再幾年也可以到市府旁邊看櫻花。

他也說，在城市當農夫真的很好，他的小露台雖然種了絲瓜，但也長出很多不同的植物，也許是鳥帶來的，他都拍下來問公園處長藍舒凢，這是甚麼植物、為何會長出來，北市副祕書長王玉芬也送他品種不一樣的九重葛，他回去種然後剪枝、插枝，但最後不活，他就上網看影片教學要如何插枝，後來九重葛就成功長出來。

李四川表示，現在城市溫度一天比一天熱，他民國70年在台北市擔任工務人員時，當時擔心颱風，但是現在北市不擔心颱風，因為現在3天前就知道，現在怕的是下午的暴雨，3個小時下3天的雨，無法承受，所以城市確實要種樹降溫。

李四川說，今年有98組鄰里社區與公家單位和236所學校參與評選，最終有170個優秀單位脫穎獲獎，另外還有40位快樂園丁，「我應該也是快樂園丁」，他的理想是一直想要去種，但是他太太說不要老是種九重葛、絲瓜，去種ㄧ些辣椒，炒菜的時候可以到露台剪。

截至9月底，北市田園基地總數已達754處、耕作面積超過23萬4000平方公尺，累積耕作人次超過61萬。（張珈瑄攝）

截至9月底，北市田園基地總數已達754處、耕作面積超過23萬4000平方公尺，累積耕作人次超過61萬。不論是鄰里社區中的農園與屋頂、校園中的小田園或是私人經營的市民農園，田園城市不僅形塑了綠意盎然的都市景觀，也成為市民學習環保、實踐永續與培養社區情感的重要平台。田園城市同時結合食農教育的精神，讓市民朋友親身體驗耕作的樂趣，理解食物得來不易，進而珍惜每一餐的滋味。

為與國際永續趨勢接軌，田園城市亦朝向聯合國永續發展目標（SDGs）持續發展，鼓勵民眾每天花一點時間投身田園，伸展筋骨、療癒身心，並將田園產出的蔬果與鄰里、弱勢族群分享,為自己及他人創造健康與福祉。

公園處表示，本次田園城市成果競賽類組分為鄰里社區組、公家機關組及學校小田園組，其中位於興華大樓的長春集團總部，在樓頂打造了「長春屋頂農園」，不僅提供員工休憩與交流的舒壓空間，還利用廢棄輪胎作為盆栽種植作物，不但將環保理念落實於日常工作場域之中，也為北市增添了一個環境永續的菜園，展現企業對永續經營與環境友善的實踐承諾。

更多中時新聞網報導

醫療糾紛頻繁 獸醫身心俱疲

TPBL》永豐雲豹主題日 萬名球迷歡慶連勝

世足》英格蘭首戰強碰克國 姆巴佩vs.哈蘭