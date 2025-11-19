「忠勤忠義楷模」員警校園約砲還上傳性愛片 分局記大過提列教育輔導

永和警分局羅姓警員涉嫌妨害風化案件，警方則予以1大過處分。（圖／報系資料照）

新北市警察局永和警分局43歲羅姓警員，與9位男網友在北市校園發生性關係，還將性愛影片放上網路，校方發現後報警處理，北市警方獲報後展開調查，將羅員逮捕並依法送辦，檢方訊後諭令10萬元交保，永和警分局則核予1大過處分，並提列教育輔導加強考核。

據悉，羅員平時工作認真，曾偵辦過多起案件，更曾以有功人員身分得到表揚，還榮獲「忠勤忠義楷模」殊榮，他卻於2025年先後在網路上約了9名網友，到北市某校園發生關係，並將性愛影片放上社群網站。

廣告 廣告

而羅員的影片都未露臉，但校方從背景認出地點，立刻向轄區警方通報，檢警循線追查鎖定羅員，18日前往永和警分局將其逮捕，調查後認定他涉犯妨害風化移送，並以10萬元交保。

永和警分局強調，將全力配合地檢署調查，並將羅員核予一大過處分及提列教育輔導加強考核，追究相關人員考核監督不周之責，並表示針對警紀案件秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」立場，自清自檢、澈查到底、絕不寬縱，展現淨化團隊決心，以維警譽。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨！ 監視器全拍下網驚呆

台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧

全職媽媽花光丈夫516萬存款「一半打賞男主播」 他崩潰要離婚