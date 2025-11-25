忠孝公園地下停車場開放 板橋再增204車位免費用到聖誕

（記者陳志仁／新北報導）板橋區公有停車空間再添新量能！為解決地方長期停車不足問題，新北市政府於板橋區忠孝公園興建地下停車場，今（25）日舉行啟用典禮，由市長侯友宜宣布，自即日時起至12月24日止試營運，開放為期一個月的免費停車，鼓勵民眾多加使用。

圖／忠孝公園地下停車場啟用。（新北市政府交通局提供）

侯友宜表示，忠孝公園周邊為老舊社區聚集地，又鄰近重慶、國慶兩大黃昏市場及遠東通訊園區，人潮與車流龐大，停車需求長年吃緊，市府投入4.7億元打造忠孝公園地下停車場，共提供204格汽車位、36格機車位，並導入車牌辨識、在席偵測、智慧尋車、多元繳費等智慧化服務；地面公園也同步翻新，包括溜冰場、體健設施、步道及籃球場等，讓市民享受更舒適的運動休憩環境。

侯友宜指出，新北市自108年起積極推動公有停車場建設，已新增121座智慧化停車場，提供3萬4,211格汽車位及9,239格機車位，忠孝公園地下停車場因受疫情、缺工及缺料影響，一度歷經6次流標，最終於112年順利開工，並於今年完工啟用，對板橋區停車供給是一大助力；目前板橋區累計已新建21座停車場，後續市府仍會持續盤整需求、擴充停車量能。

民進黨新北市議員石一佑直言，板橋是新北人口最密集的行政區，停車需求相對迫切，此次透過公園地下化創造更多的停車位，不僅方便家長臨停接送孩童，也讓附近居民停車更便利；同時提升地面綠地與運動空間品質，是兼具效率與生活性的城市建設。

「它還是座會呼吸的停車場！」交通局長鍾鳴時補充，地面公園同步進行優化改造，種植多樣季節性的植栽，並更新溜冰場、林蔭步道及籃球場，而停車場則配置通風採光井與浮力通風塔，將新鮮空氣引導至地下樓層，提供民眾運動休憩、優質停車的最佳空間；另提供130張汽車月票及16張機車月票，相關的資訊可至交通局網站查詢，歡迎有需求的民眾踴躍使用。

