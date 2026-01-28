忠孝國中獲全國客語教學最優

東區忠孝國中活化客語教學，榮獲全國客語教學最高榮譽。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

台南客家委員會公布今年獎勵推動客語教學語言學校得獎名單，東區忠孝國中脫穎而出，成為全國唯一獲獎的國民中學組學校，校長黃峻宏帶領結合校內各領域教師與多位優秀客語薪傳師的專業能量，整合校內外教學資源，逐步打造具系統性與生活化的客語學習環境。

客委會指出，學校透過「校外客語專業師資引入」與「校內教師行政與教學密切配合」雙軌並進，開設客語選修課程、成立多元客家社團，鼓勵學生參加全國客語能力認證，辦理多元體驗活動。

該校引領學生認識客家文化之美外，自前年起更與英國蘇格蘭愛丁堡喬治華森中學締結姊妹校，以「本土心、國際情」為理念，透過客家藝品製作與文化分享，將客家文化推向國際舞台，展現兼具在地深耕與國際交流的亮眼成果。

客委會主委陳新裕強調，在非客家重點發展區推動客語教學本就不易，而本次獲獎的忠孝國中對於多元族群文化的重視、教師團隊的投入，以及學生所展現出的客語學習成果，為台南推動客語注入強大的信心與動力，讓客家語言文化以自然、親近的方式被師生理解、喜愛與分享，正是學校推動客語教學最珍貴的成果。