忠孝國小文化走讀 小小研究員參訪中華市場

花蓮市忠孝國小六年級學生，二十日上午前往中華市場進行「文化走讀課程—我是傳統市場攤位小小研究員」，由市場自治會主委鄭元彰親自帶領導覽，介紹市場空間、攤位特色與傳統市場的運作方式。孩子們戴上導覽機耳機，一邊走、一邊聆聽市場的故事，在真實場域中學習在地文化（見圖）。

魏嘉彥市長特地到場關心課程進行，並表示，傳統市場不只是採買地點，更是城市文化的縮影。孩子們今天不是只看網路資料，而是走進攤位、面對面詢問，這種生活化的學習方式，比課本更能培養觀察力與同理心。他肯定忠孝國小將課程走入社區，也感謝攤商分享經驗。

各組學生在走讀前，先做好事前準備，他們依照分配，上網查詢各自的攤商資料，包括昌發號豬肉、新登味、鄭家土雞肉、中華市場蔬果攤與富琴魚行等五個攤位；學生們在校內整理資訊，完成「攤商海報」作為研究成果，今日則直接帶至現場向攤商發表。



學生們站在攤位前，逐一介紹所蒐集的內容：例如土雞肉的分切方式、肉乾的製作特色、蔬菜與水果的季節差異、海鮮的來源與保存方式、豬肉的加工等。攤商也給予孩子親切的回饋與講評，分享專業知識與經營心得，讓學生在互動中理解勞動價值與攤商日常。



市長魏嘉彥指出，傳統市場蘊藏著人與人之間的溫度，孩子與攤商的交流，就是最直接的「地方學」。他也感謝市場自治會、攤商伙伴及陪同的家長們，讓孩子能在安全且豐富的環境中學習。



校方表示，希望透過文化走讀，引導學生從日常生活出發，觀察城市、認識社區，讓知識不僅在教室裡，也能在市場的巷弄與攤位中自然生成。走讀活動結束後，學生將整理訪談內容與海報，完成階段性成果展示，為這段在地學習旅程畫下深刻記錄。