忠孝國小耶誕飄書香 繪本故事雙主場

高雄市鹽埕區忠孝國小今(十九)日舉辦耶誕活動，迎來了兩位重量級嘉賓，給孩子們帶來獨特的聖誕賀禮，在圖書館主場演出的是人稱鬼才繪本作家-信子，為孩子帶來創作分享會，信子透過《虎菇鍋》、《我愛奇怪阿公》、《我愛奇怪阿嬤》、《貓熊警察》等繪本創作故事的私房分享，及滿場的繪本遊戲特展，帶孩子一起走進他的奇思妙想世界裡，一起發掘各種奇怪點子，把日常小事變成創作靈感。(見圖)

另一主場是說故事達人-胖叔叔，胖叔叔為幼兒園的耶誕親子活動，帶來《不一樣的聖誕禮物》和《小熊兒的秘密》繪本故事，孩子年紀雖小，看著胖叔叔生動活潑的說故事表演，也跟著進入了胖叔叔的繪本世界，感受到節慶的溫馨及分享的氛圍，並且鼓勵孩子探索世界。

校長王上銘表示，每逢聖誕節，孩子都會期盼收到禮物，希望通過溫馨的故事和精美的圖畫，教導孩子們聖誕節真正的意義，鼓勵思考「什麼才是最棒的禮物」。

幼兒園家長指出，胖叔叔說故事很生動活潑，又會和孩子互動，孩子目不轉睛的神情，才知道原來故事可以這樣說的這麼精彩！