忠孝國小130週年校慶熱鬧登場 婦幼警護童宣導打造「友善、安全、幸福」校園

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市西區忠孝國民小學今（29）日迎來創校 130 週年校慶，身為臺中地區歷史最悠久的學府，校方特別以「薪傳百卅」為主題，辦理運動會、園遊會、校史展覽及多項表演活動，吸引眾多師生與家長共襄盛舉。為確保校慶活動安全順利進行，臺中市政府警察局婦幼警察隊與轄區第一分局特別在校園周邊加強交通疏導與護童勤務，並同步推動婦幼安全宣導，攜手營造更安全、更友善的學習環境。

中市警婦幼隊與第一分局執行護童勤務，於校門口疏導交通及宣導婦幼安全觀念。(圖／記者澄石翻攝)

清晨時分，婦幼隊與第一分局員警即抵達忠孝國小校門口，引導學童安全進入校園，並示範正確過馬路方式，包括依標誌行走斑馬線、善用天橋或地下道等。警方提醒學童，若遇綠燈秒數不足應耐心等候下一次號誌，不可冒然奔跑，避免發生意外。同時也特別強調大型車周邊的視野死角與內輪差風險，提醒學童務必保持距離，遠離危險車輛，以維護自身安全。

除了交通安全外，警方也關注兒少在網路世界面臨的風險。統計顯示，中市警局今年（114年）1至10月受理的性影像犯罪案件中，約有三成與兒少相關，暴露兒少仍欠缺網路隱私及身體自主權保護意識。為此，婦幼隊特別在校園內設置「婦幼安全守護站」，以活潑互動方式向學童與家長宣導網路安全與反詐觀念。

宣導過程中，員警發送印有「兒少上網陷阱多、身體隱私我保護」的資料夾，教導學生辨識常見網路誘騙手法，提醒勿隨意分享個人資料或影像，避免落入未知陷阱；同時也介紹常見網路投資詐騙，協助家長與師生提升警覺。此外，貼心準備的小毛巾成為現場小運動員的好幫手，增添活動溫馨氛圍。

婦幼隊並鼓勵家長及學童訂閱內政部警政署「婦幼抱抱」及臺中市政府警察局婦幼警察隊 YouTube 頻道，透過影片學習生活中實用的安全觀念，持續提升自我保護能力。

臺中市警局表示，忠孝國小130週年校慶人潮、車潮眾多，警方除執行護童勤務及交通疏導，降低車速、提升學童通行安全外，也積極推動婦幼與網路安全教育，期盼在校方、家長及社區的共同努力下，打造一個讓學童安心成長、快樂學習的優質校園環境。

