即時中心／綜合報導

台北捷運忠孝復興站旁的變電站，在今（28）日上午9時41分突發生火警，有民眾表示在聽到爆炸聲後，現場竄出火煙；警消獲報後派出大量人車前往現場處理，火勢在上午10時3分被撲滅，無人受傷、受困。本次火災僅影響忠孝復興站手扶梯及電梯運行，至於起火原因，消防人員正在排查中。

位於台北捷運忠孝復興站旁的大安超高壓變電所，在今日上午傳出火警，有民眾表示在聽到爆炸聲後，現場竄出火煙。消防局獲報後，即刻派出25車、65人迅速到場處理，火勢在10時3分撲滅，無人傷亡、受困。

廣告 廣告

北市消防局表示，關係人表示變電所內部已斷電，僅影響忠孝復興站手扶梯及電梯運行，目前確認無人受困、捷運全線營運運行正常。至於起火原因，消防人員正在排查當中。

快新聞／忠孝復興捷運站旁變電站突爆炸竄火煙 警消到場搶救幸無人傷

消防局獲報後，即刻派出25車、65人迅速到場處理。（圖／民視新聞翻攝）





原文出處：快新聞／忠孝復興旁變電站突爆炸竄火煙 警消到場搶救幸無人傷

更多民視新聞報導

跨年夜恐急凍！元旦最冷 專家：低溫下探「這數字」

全台最大求職現場！媒體人諷黃國昌造勢：演給國民黨看的「求官秀」

規模7強震「北部晃到暈」原因曝！郭鎧紋點出日本1作法：應正視

