忠孝復興站外變電站起火 北捷：設備短路震波壓力導致

火光瞬間冒出，嚇壞路過民眾，還有一名行人就在建物旁邊，往後退了好幾步，一度引起恐慌，現場一陣騷動。

濃濃黑煙竄出，消防警報狂響，警消獲報到場，立刻拉封鎖線戒備，到場已無火勢，幸好也無人受傷。

目擊者表示，「走出來的時候就聽到它『碰』，然後就好大的黑煙冒出去，然後大概過不到幾分鐘消防車就來了。」

重回事發地點，在捷運忠孝復興站旁，現場是台北捷運公司的變電站，28日上午9點多，突然發生火警，窗戶破出大洞、牆面燒成焦黑，更有一面牆，肉眼可見凸出。

台北捷運公司系統處長施政延說明，「變電站的一些玻璃跟外牆這邊也有，一些凸起主要是因為短路的關係，然後那個震波把那個玻璃弄破。」

經捷運公司勘查，初判新復捷主變電站的設備短路，產生的震波壓力，將主變壓器室的玻璃震碎、外牆凸起，但牆面是可拆卸的空心磚牆，未承載建築結構負荷，不影響主結構安全。

台北市土木技師公會理事長賴建宏指出，「這些牆體都是用砌磚的方式予以封填，但日後再有大型的維護作業需求的情況之下，會將這些牆體予以打開，基本上而言這些的牆體損壞，跟結構安全無關。」

儘管建物安全，初判未受衝擊，但全案讓板南線新埔站到善導寺站，以及松山新店線小南門站部分電梯、電扶梯，一度暫停運作。突如起來的異常狀況，與地震是否有關聯，仍舊有待後續釐清。