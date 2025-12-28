忠孝復興站旁變電站爆炸瞬間！劇烈震動後揚粉塵 下方6民眾含2童急逃

北捷忠孝復興站旁變電站28號上午發生火警，起火原因是變電站的變壓器異常引發火花，還導致板南線部分車站一度電力跳脫，但未影響列車停駛或延誤。不過變電站爆炸瞬間正好有6位民眾經過，還包括2位小孩，爆炸後揚起粉塵，嚇得民眾紛紛閃避，所幸沒有人受傷。

板南線部分車站一度電力跳脫 啟動備用電力

大量黑煙持續從北捷忠孝復興站旁的變電站飄出，濃濃煙霧壟罩住建築，飄散在空中，而起火前還發出砰的巨大聲響，嚇得附近住戶紛紛出來查看，不只有玻璃炸到隔壁巷子，還有店家的玻璃被震碎。

新復捷主變電站今日上午發生火警。圖／台視新聞

台北捷運公司新復捷主變電站，28號上午9點多因為變壓器異常，開關保護跳脫瞬間產生火花，導致板南線新埔站至善導寺站電力跳脫。雖然當下立即轉備用系統供電，捷運全線沒有停駛或延誤，但部分車站手扶梯及電梯運行仍一度暫停。

窗戶炸裂、外牆燻黑磁磚裂 爆炸瞬間嚇壞路人

爆炸瞬間的監視器畫面也曝光，當時看似有1家5口經過，其中還有2位小朋友，另外還有1位民眾就在變電站前牽腳踏車。而爆炸後產生劇烈震動，隨後揚起一陣粉塵，嚇得這6位民眾紛紛閃避，所幸火勢在20分鐘所右就撲滅，沒有人受傷受困。

現在變電站外拉起封鎖線，受損也不小，建築大面外牆燻黑，窗戶炸裂噴飛，牆面磁磚一大片凸起、裂開，可見爆炸威力有多大，至於設備故障原因北捷將進一步詳查。

爆炸導致窗戶破裂。圖／台視新聞

台北／吳柔廷、張元杰 責任編輯／施佳宜

