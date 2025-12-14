忠孝復興站電扶梯突暫停 北捷：疑遊客誤觸停機鈕 已恢復使用

北捷忠孝復興站4號出口電扶梯今天突暫停，台北捷運公司表示，下午1時許疑似有旅客誤觸緊急停機鈕，導致電扶梯暫停，經車站站長及維修人員檢視，確認無人受傷、設備正常，現已重新開放使用。

台北捷運公司表示，14日下午1時許，忠孝復興站4號出口電扶梯疑有旅客誤觸緊急停機鈕，導致電扶梯暫停，經確認無人受傷後，已重新開放使用。圖為忠孝復興站。（示意圖／中央社資料照）

有民眾今天在社群平台發布影片指出，北捷忠孝復興4號出口疑似有人跌倒，電扶梯走道因此封閉。北捷公司說明，下午1時許，忠孝復興站4號出口電扶梯疑似有旅客誤觸中乘場（中段）緊急停機鈕，導致電扶梯暫停。

北捷說明，經車站站長及維修人員到場檢視、調閱影像，確認無人跌倒或受傷，設備皆正常，已重新開放使用。