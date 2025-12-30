忠孝復興變電箱爆炸！北捷還有12處隱憂 議員促建監測系統

台北捷運忠孝復興站外的變電箱29日發生火警。（民眾提供）

台北捷運忠孝復興站外的變電箱29日發生火警。市議員張志豪30日指出，目前台北市捷運系統內疑似共有12處存有類似變電箱，目前的SOP僅靠人員用聽診器聽音波檢查，要求捷運公司下周提交專案報告，並提出全新作業程序。

北市議會今天交通委員會審查預算，張志豪表示，當天除了窗戶破裂之外，牆面也因為巨大的壓力而出現凹陷，甚至連停在建築物外的車輛都受到非常嚴重的損毀，這些跡象都顯示，爆炸威力相當驚人。

張志豪說，此事故是在地震後，造成變壓器位移，而位移後因為絕緣不足，進而引發如此大規模的爆炸，台北甚至整個台灣，本來就是地震相當頻繁的地區，因此未來仍可能出現類似情況。

廣告 廣告

張志豪指出，類似這樣的設備在全台北市大約還有12處，這也代表未來可能發生同樣狀況。

台北捷運公司表示，地震後已有相關巡檢，原本的巡檢SOP是採目視，基於此次事故經驗，增加了用聽診器去聽設備運轉的音波或音頻有無異常。

張志豪要求，捷運公司建立自動警報監測系統；議員游淑慧則要求，北捷建立系統SOP，當地震發生幾級以上就該啟動巡查SOP。交通委員會也決議，下周二輪預算審查前，捷運公司提交專案報告。

北捷回應，1227地震後第一時間行控中心透過電力電腦確認電力系統無異常警訊，同時動員維修人員至各主變電站檢查開關盤無漏氣、主變壓器管路及主體周圍無漏油，因電纜接頭位移處，在密封箱體內，無法第一時間發現，後續將洽詢台電及專家學者，探討檢查方式。

更多中時新聞網報導

蔓越莓抗發炎 顧泌尿道又護心

郵政商城 近半買家是員工

SKM MEN’S改寫男性時尚市場