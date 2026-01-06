忠孝復興變電箱爆炸 電纜銜接惹禍 北捷：僅2站仍在用

台北捷運忠孝復興站外的新復捷主變電站， 去年12月28日一早爆炸，台北捷運公司6日赴交通委員會專案報告。（民眾提供）

台北捷運忠孝復興站外的新復捷主變電站， 去年12月27日因地震搖晃，12月28日一早爆炸。議員張志豪12月30日指出，目前北市捷運系統內疑似共有12處存有類似變電箱，目前的SOP僅靠人員用聽診器聽音波檢查。台北捷運公司6日赴交通委員會專案報告，主變電站的電纜銜接型式分為A、B兩型，鄰近南港機廠的義捷主變電站，與新復捷主變電站同為B型；台北捷運局指出，正在興建的捷運站點都是使用A型電纜銜接，地震時晃動較小。

北捷說明，去年12月28日邀捷運局及原廠大同公司現場會勘，主變電站的電纜銜接型式分為A、B兩型，爆炸屬於B型，原因主要為電纜自1樓天花板銜接至主變壓器，距離約4.5公尺，電纜因地震晃動拉扯，導致密封箱體內部接頭位移，絕緣間距不足，內部放電造成短路，短路電流高文導致內部絕緣油快速裂解汽化，壓力快速上升並由密封口釋放。

北捷指出，共計12處的主變電站，除了新復捷主變站和南港機場的義捷主變站都為B型，其餘都是電纜由下往上銜接，且固定於地板上，距離約1.2公尺的A型；後續已針對其餘主變壓器檢修，皆無異音也無異常放電。

北市議員陳炳甫、游淑慧指出，是否能改為較為穩固的A型，現在系統是否有多重檢測機制失靈，回溯到12處台電複查跟監造，有無存在人為疏失；耿葳說，雖然看起來是偶發事件，但多年前質詢過變電箱爆炸；議員張志豪表示，有無跟消防局配合和演練，若發生災害要用電器類火災救災，還是油類或多種氣體。

北捷回應，B型電纜達到重置年限，未來銜接型式會初步改上下縮短，並與台電請益，如何預防潛在風險；台北捷運局也指出，正在興建的捷運站點都是使用A型電纜銜接，地震時晃動會較小。

