忠孝新生站月台門「秀逗？」 北捷：旅客物品掉落卡住

北捷又出狀況！有民眾在忠孝新生站月台，遇到月台門無法關閉，讓搭車民眾看傻了眼。對此，北捷回應，疑似因旅客背包上的物品掉落，卡住車門，才導致車門無法自動關閉；至於忠孝復興站，則有旅客疑似誤觸「緊急停機鈕」，導致電扶梯暫停運作，所幸現場無人受傷。

月台門「秀逗？」 北捷：旅客物品掉落卡住車門

保全與捷運人員一人一邊使勁拉扯，來回嘗試了好一陣子，月台門依舊卡得死死的，始終無法關閉。

保全與捷運人員使勁拉扯，月台門依舊卡死。圖／翻攝自Threads＠angus10131013

月台門關不起來，讓等車旅客議論紛紛，紛紛猜測是不是設備故障。事後一查才發現，原來是一個長約3公分的金屬異物卡住所致。

一個長約3公分的金屬異物卡住所致。圖／台視新聞

台北捷運公司表示，13日晚間7點多，忠孝新生站疑似有旅客準備跨進車廂時，背包撞到月台門上的吊飾，或是包包上的五金配件掉落，剛好卡在縫隙中，導致月台門無法關閉。

忠孝新生站月台門遭異物卡住無法關閉。圖／台視新聞製圖

旅客誤觸緊急停機鈕 忠孝復興站電扶梯暫停

忠孝復興站的電扶梯突然停機管制，封住其中一側通道，旅客只能擠在同一側上下行走，一度讓人以為是否又發生跌落意外，不禁捏一把冷汗，還好最終只是虛驚一場，疑似有旅客誤觸現場的緊急停機鈕，才導致電扶梯停下來，沒有人跌倒，也沒有人受傷。

連續兩起事件皆非設備故障，而是人為因素。北捷也提醒民眾，一個錯誤的小動作，就可能讓車站大卡關。

旅客誤觸緊急停機鈕，忠孝復興站電扶梯暫停。圖／翻攝自Threads＠dadadenny

台北／王孜筠、甘而棣 責任編輯／蔡尚晉

