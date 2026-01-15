忠孝新生站「旅客糾紛」 女子持剪刀詢問剪髮捷警即時介入

捷運站圖。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／台北報導】115年1月15日14時41分，捷警接獲通報稱捷運忠孝新生站有旅客糾紛，立即趕赴現場處理。經了解，係一名女子疑似狀況不佳，於列車內持加裝護套之剪刀，詢問鄰座兩名女性旅客是否需要剪髮，該兩名旅客隨即通知站內保全人員、捷警到場後，經查現場無人受傷，並立即將該名持剪刀旅客帶下列車，交由轄區大安分局新生南路派出所偵處；另該兩名旅客表示暫不提出告訴。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運期間，如發現任何不法或可疑情事，可立即按下月台紅色緊急通話鈕，或就近通知站務人員、保全人員，亦可撥打110報案。捷警接獲通報後，將即刻派員趕赴現場處理，以維護捷運系統乘車安全。

