忠孝東路、民生東路屋齡逾40年單價仍破百萬

【記者柯安聰台北報導】台北市房價基期高，同時開發趨於飽和，而「高齡中古屋」不僅有著都更的潛在機會，同時也成為入主精華區的敲門磚。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計出近1年台北市10大高齡中古屋交易路段。數據顯示，這些路段平均屋齡皆在43年以上，其中松山區撫遠街以平均50年居冠，忠孝東路四段、民生東路四段等地即便屋齡較高，單價依舊破百萬，顯示「地段」的重要性。



根據統計，松山區撫遠街以平均屋齡50年成為北市「最年長路段」，近1年單價約69.0萬元，對比松山區近百萬的平均單價，價差高達30.3萬元，不失為入主松山區的親民選擇。士林區延平北路五段與信義區福德街，平均屋齡均為48年，與所屬行政區的價差幅度也分別達12.2萬元與17.5萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，撫遠街、延平北路五段等路段多為早期發展的住宅聚落，路段上建物多以公寓為主，雖然屋齡老舊，但因生活機能成熟，且總價相對親民，吸引不少預算有限的首購族，成為入主北市精華區的敲門磚。









信義區的虎林街、松山區的民生東路四段以及大安區的忠孝東路四段，均展現了驚人的保值力，其平均單價甚至高於所屬行政區的平均單價。陳金萍分析，這類路段多位於台北市最核心的黃金地段。以忠孝東路四段為例，雖然平均屋齡高達43年，但因位處東區的商圈核心，加上有多座捷運站，因此即便整體路段屋齡較高，單價仍高達109.6萬元，甚至略高於大安區平均單價0.5萬元。



民生東路四段則因民生社區獨有的美式社區規劃，機能好、環境美觀，因此即便路段平均屋齡已經高達44年，單價依舊破百萬，甚至比松山區平均價格還高出一些；至於虎林街則鄰近信義計畫區與捷運站，生活與交通優勢讓該路段的中古屋均價一直都很穩定，高出行政區均價2.1萬元，也顯示在蛋黃區，地段為重中之重，甚至超越屋齡的重要性。



整體而言，台北市10大高齡交易路段分布廣泛，涵蓋松山、信義、中山、大安等精華區。陳金萍表示，這些路段不僅地處精華地段，還具備潛在的都更價值，不過，民眾在選擇較高齡的中古屋時，除了看重地段與機能，也應評估房屋安全性與修繕成本，才能找到理想居所。（自立電子報2026/1/9）