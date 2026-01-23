忠實呈現台灣茶特色！土生土長創辦人顧瑋再推新品「台茶牛軋糖夾心餅」：為了讓茶生活化…不斷做產品開發

飲食創業家、品牌「土生土長」創辦人顧瑋今（23日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪，談到自身對於食材的堅持，遊走在生產者和製造者間，與顧客分享好食概念。她提到，從去年下半年推出的牛軋糖夾心餅乾，是品牌熱門商品台茶牛軋糖的續推新品，當中包含六種台灣好茶口味，向顧客呈現茶的獨特風韻，也傳達自身對於茶需要「生活化」的堅持。

有關過往飲食創業經歷，顧瑋表示，他們自稱是飲食界的「線人」，因為常遊走在生產者、加工者和消費者之間，負責收集食材，也向生產者學習食物相關知識，再傳達給想選擇好食物的客人。

談到自創品牌「土生土長」，顧瑋說，牛軋餅是去年七月推出的，過去台灣有紅一陣子，有一個韓國人在東門站賣的叫蜜密牛軋餅，當初會做其實是他們自從做了茶的產品「吃的台灣茶」，蒐集到全台各類型的茶粉，後來發現茶這件事要生活化，就開始各方面的產品開發。



顧瑋也說，土生土長也是先有牛軋糖，每一年過年都有出；至於為何會開始做牛軋餅，是因為他們有注意到客群中，日本客人佔有一定比例，因此去關注一部分的日本觀光資訊，才發現原來牛軋餅在日本觀光客的討論度變得越來越高，去年四月即決定研發。



有關牛軋餅的發想，顧瑋提到，先前團隊去日本熊本的台灣味市集，那時熊本還很瘋台灣，他們就作為台灣品牌進駐，當時想說要帶新產品過去，遂嘗試請幫他們製作牛軋糖的製作者做出牛軋餅，就做了一批。



顧瑋表示，他們對於牛軋餅成功的標準，首先是「茶味」要夠明顯；再來是份量，不要讓顧客感覺一入口，牛軋糖即消失，因此有特別加量，可以充分感受牛軋糖的滋味；還有因為有六種口味的茶，如果用量不足，可能會覺得凍頂烏龍和紅烏龍的味道一樣。



顧瑋透露，大家都會以為因為有很多茶的口味，品嘗時比較難區分出特色，但實際上是真的吃得出差別，雖然每個人的味覺敏感度不同，但他們發現大家都會認得自己常喝的茶。她也說，日本人也非常喜歡台灣的茶，因為台灣茶真的很香，日本茶主要是喝口感，香味方面沒那麼突出。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

