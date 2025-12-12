忠實集團簽署卡納塔克州 ITIP台商工業園區MOU 南印度整體工業區產業版圖成形

▲(左3)卡納塔克州州長 Siddaramaiah、(右3)忠實集團副總裁 陳修哲、(右1)印度台商總會副總會長張森凱。

【記者 陳顗喆／台北 報導】卡納塔克州政府電子、資訊科技、生物科技與科學技術部於日前(12月5日)宣布，已與忠實集團正式簽署設立 ITIP台商工業園區 MOU合作備忘錄。此項合作象徵忠實集團在南印度的產業布局正式完成，成功串聯泰米爾納德州、泰倫加納州、安得拉州及卡納塔克州四大關鍵州，形成南印度產業鏈整合型工業園區的產業新版圖。本次MOU計畫由忠實集團主導開發，預計投資規模約一百億盧比（約新台幣三十八億元），提供5萬個直接及間接的就業機會，並預期於未來五年內，將成為台商電子與半導體企業在印度的重要基地，聚焦先進製造、研發與創新，加速推動卡納塔克州電子設計、製造及半導體產業生態系的發展。

加速展現印度製造、自立印度與印度半導體使命

卡納塔克州州長 Siddaramaiah 在儀式上表示，此次合作對該州邁向全球科技與半導體創新樞紐具有重大意義。工業園區的啟動不僅將引入尖端技術與外來投資，也將為青年創造更多就業機會，並進一步提升印度在全球價值鏈中的競爭力。州政府並強調，此次合作展現卡納塔克州對「印度製造」、「自立印度」及「印度半導體使命」等國家政策的堅定支持，為未來的永續發展與國際合作奠定基礎。

台商工業園區將成推動企業深耕印度的重要推力

忠實集團副總裁 陳修哲 表示，忠實集團對於與科技能量雄厚的卡納塔克州展開合作深感期待。南印度在科技、電子製造與半導體領域展現強勁成長動能，台商工業園區將成為台商企業深耕印度市場的重要推力，亦將強化印度在國際產業生態系上的深度連結。

忠實集團啟動跨國戰略新階段 打造「雙印藍海產業」新優勢選擇權

在完成整合南印度的產業鏈節點布局後，忠實集團正將版圖延伸至東南亞，啟動下一階段的跨國擴張戰略。集團宣布，將在印尼中爪哇的三寶壟與東爪哇的泗水布局「忠實集團 綠洲 台商工業園區」計畫，形成橫跨南亞與東南亞的集團樞紐。

忠實集團總裁 李哲瑜 表示，新一輪布局將以「雙印共同招商」與「優勢選擇」為戰略主軸，以印尼的勞力密集優勢與具競爭力的出口關稅制度，成為台商布局面向美國市場的重要出口門戶；另一方面，印度則將持續扮演內需市場成長加速的主引擎，同時作為台商企業切入印度內需與歐洲供應鏈的重要基地，而忠實集團將提供雙印跨國選址、政策協調、行政流程與落地營運等一條龍服務，協助台商企業在國際供應鏈重組的關鍵時刻獲得最有利的選擇權利，掌握先機，開拓更具競爭力的全球布局與成長空間。(圖／忠實集團提供)