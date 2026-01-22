忠犬守主人最後一夜！一路狂奔「4公里」追靈車

國際中心／吳宜庭報導



印度中央邦近日發生一則令人動容的事件，一名40歲男子賈格迪什（Jagdish Prajapati）被發現陳屍家中，而他的寵物狗始終陪伴在主人身邊。據悉，賈格迪什於本月19日在家輕生，兩天後家人才發現其遺體，已無挽回可能。令人心碎的是，愛犬並未吠叫或離開，而是靜靜守在主人身旁，陪伴主人走完最後時刻。





印度版八公再現！忠犬「不吃不喝」守主人最後一夜...狂奔「4公里」追靈車

狗狗在主人離世後，默默守在火葬堆旁，直到整個儀式結束。（圖／翻攝自X @FreePressMP）

警方隔日上午抵達現場調查，並將遺體放上拖車準備運往卡雷拉（Karera）進行驗屍。出乎意料的是，這隻忠犬一路緊追拖車跑了將近4公里。家屬見狀既心疼又感動，最終停下車，讓狗狗上車，與主人同行。村民表示，自主人離世後，狗幾乎不進食，只是默默守在火葬堆旁，直到整個儀式結束，其行為令周遭人無不動容。





警方將這段影片分享到社群平台後迅速引發熱議，網友紛紛留言稱讚狗狗的忠誠，有人形容其為「印度版忠犬八公」，將狗狗的愛與忠犬八公的傳奇故事相提並論，也有人表示「狗狗的世界就是主人」、「主人就是狗的一切」。此事件不僅感動家屬，也觸動無數網友的心。





