忠犬苦守雪地4天！少年山區凍斃 比特犬寸步不離惹鼻酸

比特犬冒著嚴寒守護主人遺體長達4天，畫面令人鼻酸。（圖／翻攝自X，@Manchh_Official）

印度喜馬偕爾邦近日發生一起令人鼻酸的悲劇。13歲少年皮尤許（Piyush Kumar）與19歲表哥維克西特（Viksit Rana）相約登山拍攝影片，卻不幸遭遇暴雪失溫身亡。更令人動容的是，皮尤許的寵物比特犬在零下低溫與風雪中，獨自守在主人的遺體旁整整4天，不肯離開。

綜合《Times of India》等印度媒體報導，事件發生在查姆巴縣布拉赫馬普爾村。1月23日清晨，皮尤許與表哥從家中出發，徒步前往 Bharmani Mata 神廟山區取景拍攝，同行的還有這隻比特犬。當地天候不穩，突然降下大雪後，兩人失聯。

當局獲報後立即出動搜救人員與空軍直升機協尋。經過3天搜索，終於在山區一處積雪深厚處發現兩具遺體，確認兩人因失溫喪命。而愛犬就守在皮尤許的遺體旁，身體顫抖卻絲毫不離不棄。據救援人員表示，當他們靠近現場時，這隻比特犬一度露出攻擊性，似乎擔心有人會傷害主人。

經人員安撫後，牠才放鬆戒心，安靜地坐在一旁，讓搜救任務順利完成。事後確認，這隻比特犬為死者家中飼養，目前已被家屬帶回，身體狀況穩定。家屬哀痛表示，皮尤許自小與表哥感情深厚，比特犬也是從小飼養的家犬，三者情誼緊密。

這場原本是單純的登山拍攝活動，卻因氣候驟變釀成悲劇，也凸顯山區活動需嚴格注意天氣與安全防護。這段「忠犬守主」的感人故事曝光後，在當地與網路引發廣大迴響，不少網友留言表示：「忠誠無價」、「狗狗真的記得一生的陪伴」、「看哭了」。不少人也呼籲登山活動需審慎規劃，避免再有憾事發生。

救難人員在厚重積雪中尋獲兩名少年遺體，現場忠犬Jonu始終守在主人身旁。（圖／翻攝自X，@Manchh_Official）

